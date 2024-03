Leistungsstark wie ein Flaggschiff und trotzdem günstiger: Baut ASUS mit dem Zenfone 11 Ultra das perfekte Handy für Pokémon GO?

Mit dem Zenfone 11 Ultra plant ASUS im April den Großangriff auf Samsung, Apple, Google und Co. und baut ein starkes Handy für Pokémon GO.

Auf dem Smartphone-Markt ist ASUS in den letzten Jahren vor allem durch die auf Mobile-Gaming ausgerichtete ‘ROG Phone’-Serie und die besonders kompakten Zenfones aufgefallen. Mit dem Zenfone 11 Ultra tritt der taiwanesische Hardware-Hersteller jetzt aber in direkte Konkurrenz zu den Flaggschiffen von Apple, Samsung und Co., ist dabei aber preislich deutlich attraktiver.

Beim Design setzt ASUS auf natürliche Farben und Formen.

Alle Infos zum Release: Das neue Handy erscheint am 15. April 2024. Wenn ihr es bis zum 14. April vorbestellt, spart ihr im Vergleich zur UVP 100€.

Das Zenfone gibt es dabei in zwei Varianten. Die Version mit 12GB RAM und 256GB Speicher hat eine UVP von 999€. Die Variante mit 16GB RAM und 512GB Speicher kostet 1099€. Beide Varianten sind aktuell um 100€ reduziert, sodass ihr quasi die größere Variante zum Preis der kleineren bekommt.

In den Shops wird das Smartphone in den Farben blau und schwarz angeboten, exklusiv bei ASUS stehen auch noch grau und orange zur Auswahl.

Das perfekte Handy für Pokémon GO?

Schon der direkte Vorgänger des Handys konnte in Tests überzeugen und gilt auch heute als eines der besten kompakten Smartphones überhaupt. Mit dem Zenfone 11 Ultra gibt ASUS die besonders kleine Form jetzt aber vorerst auf und liefert ein Handy, das näher an den Flaggschiff-Modellen der Konkurrenz angesiedelt ist. Die Ausstattung liest sich dabei wirklich hervorragend:

Tolles Display: Das 6.78″ große AMOLED-Display gibt Inhalte naturgetreu wieder und bietet einen großen Farbumfang. Standardmäßig scrollt ihr mit angenehmen 120Hz, im Gaming-Modus werden dann sogar superflüssige 144Hz geboten.

Das 6.78″ große AMOLED-Display gibt Inhalte naturgetreu wieder und bietet einen großen Farbumfang. Standardmäßig scrollt ihr mit angenehmen 120Hz, im Gaming-Modus werden dann sogar superflüssige 144Hz geboten. Starke Leistung: Unter der Haube sorgt der neueste Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor für herausragende Performance. Besonders beim Zocken macht sich das bemerkbar.

Unter der Haube sorgt der neueste Snapdragon 8 Gen 3-Prozessor für herausragende Performance. Besonders beim Zocken macht sich das bemerkbar. Massive Akku-Laufzeit: ASUS verbaut hier einen 5500mAh Akku. Quick Charge 5.0 und PD Charging sind ebenfalls mit an Bord. Selbst bei voll aufgedrehter Bildwiederholrate hält der Akku über 14 Stunden durch!

ASUS verbaut hier einen 5500mAh Akku. Quick Charge 5.0 und PD Charging sind ebenfalls mit an Bord. Selbst bei voll aufgedrehter Bildwiederholrate hält der Akku über 14 Stunden durch! Erstklassige Kamera: Mit der verbauten Triple-Kamera könnt ihr jederzeit atemberaubende Schnappschüsse kreieren. Der brandneue 6-Achsen-Hybrid-Gimbal 3.0 sorgt zudem für wackelfreie Videos.

All das führt dazu, dass das Zenfone 11 Ultra nicht nur ein herausragend gutes Smartphone, sondern möglicherweise auch das perfekte Handy für alle Spieler von Pokémon GO werden könnte. Die Leistung ist mehr als ausreichend, das Display angenehm flüssig und der Akku hält auch bei langen Raids problemlos durch. Darüber hinaus ist der Preis im Vergleich wirklich angemessen. In der renommierten Bestenliste von Chip landet das neue Smartphone auf einem extrem starken zweiten Platz und lässt so sogar das knapp 300€ teurere iPhone 15 Pro Max hinter sich lässt!

