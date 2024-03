Schnappt euch die geniale Nintendo Switch Konsole zum Tiefstpreis & lasst euch einige Top-Games nicht entgehen

Bei Coolblue bekommt ihr die Nintendo Switch für einen Spottpreis. Reizt die Mobilität dieser Konsole aus und habt viel Spaß.

Die Nintendo Switch ist nach wie vor eine beliebte Konsole. Dies ist auch kaum verwunderlich, denn sie liefert euch mittlerweile etliche Ports und starke Exklusivspiele. Diese Konsole ist der perfekte Begleiter für euch, wenn ihr regelmäßig reist, mit der Bahn fahrt oder einfach gemütlich auf der Couch spielen wollt. Spart jetzt und zahlt nur 288€.

Die Nintendo Switch ist einfach genial

Ihr könnt die Konsole auf vielfältige Weise nutzen. Nutzt die Docking-Station, um sie an einem Fernseher anzuschließen. Somit könnt ihr gemütlich auf einem großen Fernseher allerlei Abenteuer erleben. Bedenkt, dass die maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel beträgt. Die normale Standard-Auflösung im Handheld-Modus beträgt sogar nur 720p. Dennoch sehen viele Spiele wie von Super Mario oder Zelda einfach fabelhaft darauf aus.

Ihr könnt auch die Joy-Con-Controller flexibel nutzen. Steckt sie an einem Controller oder an der Handheld. Mit dieser Ladestation könnt ihr eure Joy-Cons wieder aufladen. Es ist übrigens sogar möglich, unterwegs auf einem Portable-Monitor zu spielen, um von einem größeren Bild und einer besseren Bildqualität zu profitieren.

Ihr findet die Nintendo Switch bei Coolblue

Die Nintendo Switch verfügt zudem über viele Online-Funktionen, wobei ihr mit euren Freunden und anderen Spielern auf der ganzen Welt in Kontakt treten können. Durch den Nintendo eShop habt Nutzer Zugriff auf eine riesige Auswahl an herunterladbaren Spielen, Demos und Zusatzinhalten, um euer Spielerlebnis noch weiter zu verbessern.

Folgende Spiele empfehle ich euch für die Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ist ein geniales Spiel und mittlerweile gibt es sogar drei bombastische Teile, die euch genügend Input geben, um locker 300 Stunden beschäftigt zu sein.

In dem ersten Teil übernimmt ihr die Rolle von Shulk, einem jungen Forscher, der sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um seine Welt vor einer geheimnisvollen Bedrohung zu retten. Das Abenteuer enthält epische Sequenzen, die manchmal eine ganze Anime-Episode füllen könnten. Mit der Zeit treten mehr dunkle Geheimnisse ans Licht und die Lage spitzt sich immer mehr zu. Soziale Interaktionen, eine riesige Welt zum Erkunden und ein spitzenmäßiges Kampfsystem macht dieses Spiel und die gesamte Reihe aus.

Euch erwartet eine magische Welt

Der zweite Teil erinnert teilweise mit den „Schwertern“ in verschiedenen Gestalten an eine Mischung aus dem Anime „Bleach“ und „Digimon“. Mir persönlich gefällt dieser am liebsten. Es gibt sogar epische Transformationen, die mir sogar mehr Nervenkitzel als die Verwandlung des Super-Saiyajins Son Goku gegeben haben.

Der Dritte macht einiges besser als die ersten beiden Teile. Auch hier gibt es allerlei dramatische Situationen und epische Kämpfe, die an die besten Shounen-Animes wie Dragon Ball oder One Piece erinnern. Nur, dass hierbei noch mehr Gundam-Feeling auskommt als bei den anderen Teilen.

Absolute Superangebote

