Ein Gaming-Laptop mit RTX-Grafik & i7-CPU ist jetzt im Amazon Spring-Sale zum Schnäppchenpreis im Angebot

Der Gaming-Laptop ist wahrhaft leistungsstark und durch das Amazon-Oster-Angebot noch günstiger als jemals zuvor.

Ihr wollt endlich mobile Gamer werden? Eure Freunde besuchen und bei Ihnen spielen? Oder regelmäßig reisen und abends den Tag mit einem Spiel ausklingen lassen? Dann lasst euch diesen exzellenten Acer Nitro 5 nicht entgehen. Das Angebot des Oster-Events geht nämlich nur bis zum 25. März, also seid fix. Spart jetzt 10% und zahlt nur 1199€ statt 1325,43€.

Dieser Gaming-Laptop enthält eine kernige Grafikleistung

Zuerst müsst ihr euch die Stärke der mobilen RTX 4060 vor Augen führen. Diese ist mächtig genug, um sämtliche Titel wie Persona 5 Royal oder Wo Long: Fallen Dynasty mit mehr als 100 Bildern pro Sekunde darzustellen. Vor allem bei FPS-Shootern wie Counter-Strike 2 oder Valorant macht dieses Gerät eine gute Figur.

Bei hungrigen AAA-Games wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 greift euch die DLSS-Technologie unter die Arme. DLSS verwendet künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Algorithmen, um hochauflösende Bilder zu generieren, indem niedrigere Auflösungen hochskaliert werden. Dies führt zu einer besseren Leistung in Spielen und Anwendungen, da weniger Rechenleistung benötigt wird, um hochwertige Grafiken darzustellen. Kurz gesagt: Eure Bildqualität bleibt auf einem exzellenten Niveau und ihr bekommt mehr Bildraten. Beachtet, dass DLSS nicht bei jedem Spiel verfügbar ist. Mittlerweile könnt ihr euch aber sicher sein, dass die Technologie sich immer mehr verbreitet, weswegen sich vor allem RTX-Grafikkarten lohnen, indem ihr Raytracing ausreizt.

Auf dem 17,3 Zoll FHD-Display erhaltet ihr mit 144Hz eine flüssige Bildqualität. Die Systemleistung wird durch einen Intel Core i7-12700H Prozessor, der eine Basisgeschwindigkeit von 2,3GHz bietet und bei Bedarf auf bis zu 4,7GHz beschleunigt werden kann, aufgefrischt. Zusammen mit 16GB DDR5-RAM und einer großzügigen 1TB SSD habt ihr genügend Leistung und Speicherplatz für selbst die anspruchsvollsten Spiele und Anwendungen.

Der Laptop wird mit Windows 11 geliefert, dem neuesten Betriebssystem von Microsoft, das eine verbesserte Benutzeroberfläche und neue Funktionen bietet. Ihr erspart euch die Installation und könnt sofort loslegen.

Pro RTX 4060 (DLSS)

Viele Spiele über 100 Bilder pro Sekunde

17,3 Zoll groß

1TB SSD

16GB DDR5-RAM

144Hz Contra Bei hohen Anforderungen wird der Laptop recht laut

Die Akkulaufzeit könnte besser sein

Absolute Superangebote

