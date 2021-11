Es gibt genau eine Grafikkarte im Black Friday bei Amazon – Das ist sie

Grafikkarten sind ein rares Gut und viele User hoffen immer noch auf eine gute Verfügbarkeit. Doch am Black Friday ist bisher nur eine einzige Grafikkarte reduziert. MeinMMO stellt euch die Grafikkarte vor und erklärt euch, ob sich das Angebot wirklich lohnt.

Der Black Friday reizt mit jeder Menge coolen und interessanten Angeboten. Doch wie sieht es eigentlich mit Hardware aus, die das ganze Jahr nur zu horrenden Preisen erhältlich gewesen ist? Denn auch zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr Grafikkarten auf eBay für tausende Euros kaufen.

Was ist aktuell im Angebot? Am Black Friday bekommt ihr zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 23.11.2021) genau eine einzige Grafikkarte reduziert. Bei der Grafikkarte handelt es sich um die MAXSUN RX 550. Die MAXSUN AMD Radeon RX 550 mit 4 GB Videospeicher kostet offiziell 259 Euro, als Prime-Mitglied bekommt ihr am Black Friday jedoch 52 Euro Rabatt.

MAXSUN ist in Deutschland unbekannt – In China eine richtig große Nummer

Wer ist das überhaupt? Ihr habt noch nie von MAXSUN gehört? Das überrascht uns nicht, denn hierbei handelt es sich um einen Hersteller, der hauptsächlich in China produziert und dort seine Produkte verkauft.

MAXSUN wurde bereits 2002 gegründet und ist eine Untermarke der Guangzhou Commerce Information Technology Co. Ltd. Die Firma gehört in Asien zu den größeren Hardware-Herstellern und hat ihren Sitz in China (via techreviewer.com).

Der englischsprachige Shop des Herstellers MAXSUN

Neben Grafikkarten stellt MAXSUN auch etwa Mainboards, Arbeitsspeicher und SSDs her. Bei den Grafikkarten setzt MAXSUN dabei auf das Design, welches man auch von anderer Hardware aus dem asiatischen Raum kennt.

Bisher konntet ihr diese Produkte vor allem auf Seiten wie AliExpress kaufen. Seit einigen Jahren kommen mehr chinesische Hersteller auch nach Europa und bieten hier ihre Grafikkarten und anderen Hardware-Produkte zum Verkauf an. Mittlerweile könnt ihr diese Produkte auch auf Amazon kaufen.

Lohnt sich eine RX 550 im Angebot für 200 Euro?

Lohnt sich so ein Angebot? Auch wenn die Grafikkarte aktuell 52 Euro reduziert ist, zahlt ihr für die RX 550 immer noch rund 200 Euro und das ist für eine Low-End-Grafikkarte in unseren Augen einfach zu viel.

Zu ihrem Release Ende 2017 kostete eine RX 550 zwischen 80 und 120 Euro und richtete sich vor allem an Gamer, die einige kleine Spiele auf niedrigen oder mittleren Details auf HD oder Full-HD zocken wollten.

Ihr zahlt zum derzeitigen Zeitpunkt trotz Angebot den doppelten Preis der unverbindlichen Preisempfehlung. Seid ihr schon bereit, die deutlich höheren Preise zu zahlen, dann solltet ihr gleich zu einem richtigen Modell greifen. Denn bei der RX 550 solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr damit keine aktuellen Top-Titel befriedigend spielen könnt.

Hinzu kommt, dass wir euch an dieser Stelle keine Angabe machen können, ob sich Bedienungsanleitung und das BIOS der Grafikkarte auf Englisch sind oder ob ihr am Ende das Vergnügen mit einem chinesischen BIOS habt. Der Einbau einer Grafikkarte ist immer gleich und erfordert keine Sprachkenntnisse – nur ein wenig Geduld und einen Schraubendreher:

