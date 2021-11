Black Friday Angebote: RTX 3080 Ti & weitere Grafikkarten reduziert

Bei Grover könnt ihr im Black Friday Angebot Grafikkarten, die Nintendo Switch, LG OLED 4K TVs für PS5 und mehr günstiger mieten.

Wenn ihr eine der Nvidia GeForce RTX 3000 oder AMD Readeon 6000 Grafikkarten günstiger kaufen wollt, dann habt ihr bei diesem Black Friday nur bei Grover die Möglichkeit dazu. Beim Mietanbieter Grover könnt ihr gleich mehrere Modelle mieten und nach Ablauf der Miete bei Gefallen zum Restpreis kaufen.

Wir stellen euch die aktuellen Black Friday Angebote vor und erklären euch, was es mit Grover auf sich hat.

Gutscheincode zum Black Friday: Nutzt bei eurer Miete während des Black Friday den Gutscheincode BFF100 und ihr spart 100 Prozent auf die erste Miete, wenn ihr mindestens für drei Monate mietet.

GeForce RTX 3080 Ti von MSI oder ASUS im Black Friday Deal

Top-Grafikkarte für 4K-Gaming: Mit der RTX 30780 Ti erhaltet ihr eine Grafikkarte, mit der ihr jegliche Spiele mit maximalen Details und in 4K spielen könnt. Dabei erreicht sie je nach Spiel sogar mehr als 60 FPS. Die Grafikkarte ist für absolutes Highend-Gaming. Bei Grover gibt es dabei die MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio und die ASUS GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming OC LHR jeweils im Angebot günstiger.

Eine Überlegung könnte es unter anderem sein eine Grafikkarte für ein Jahr zu mieten und diese danach entweder zu kaufen oder zurückzuschicken und dann vielleicht direkt die RTX 4000er-Generation zu kaufen.

Neben den beiden 3080 Ti gibt es im Black Friday Angebot von Grover auch noch eine AMD Radeon RX 6700 XT, eine Radeon RX 6900 XT, eine RTX 3090, eine RTX 3070 und weitere günstiger.

Weitere Black Friday Angebote bei Grover

Neben den Grafikkarten könnt ihr aktuell bei Grover aber noch weitere Technik günstiger mieten. Allen voran gibt es die Nintendo Switch bereits ab 9,90 Euro pro Monat. Darüber hinaus sind MacBooks, iPhones, 4K-Fernseher, Smartphones von Samsung und vieles mehr stark reduziert.

Das erwartet euch mit Grover

Was ist Grover? Grover ist ein Anbieter, der allerlei Technik und mehr zum Mieten anbietet. Ihr könnt zum Beispiel ein iPhone für drei Monate für einen bestimmten monatlichen Betrag mieten und nach Ablauf der Miete an Grover zurückschicken. Alternativ habt ihr immer die Möglichkeit das gemietete Gerät gegen eine Restgebühr (die bereits gezahlte Miete wird abgezogen) zu kaufen.

Kann man dem Shop vertrauen? An dieser Stelle können wir das absolut bejahen. Ich selbst habe bereits bei Grover Geräte gemietet. Zum Beispiel habe ich einmal eine Kamera für ein paar Wochen gebraucht und sie mir bequem bei Grover für drei Monate gemietet.

Wie miete ich ein Gerät? Sucht euch euer Wunschprodukt aus, wählt die Laufzeit der Miete und legt es in den Warenkorb. Anschließend könnt ihr euch registrieren, falls ihr noch keinen Account angelegt habt. Nun folgt ein kurzer Check, um sicherzugehen, ob ihr auch wirklich ihr seid (also eine Bonitätsprüfung und Schutz vor möglichem Betrug).

Sollte euch einmal ein Missgeschick mit eurem Gerät passieren, übernimmt Grover bei Schäden aller Art 90 % der Reparaturkosten.

Oftmals neue Produkte: Grover beinhaltet natürlich die Möglichkeit, dass ihr gebrauchte Artikel erhaltet. Allerdings nimmt der Anbieter die Reinigung vor und mach sie so fit, dass sie so gut wie neu sind. Darüber hinaus bekommt ihr oftmals aber auch nagelneue Produkte, die noch in der OVP sind.

