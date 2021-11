Für MMORPGs und MOBAS benötigt ihr oft viele Tasten. Am Black Friday bekommt ihr auf Amazon die beste MMO-Maus besonders günstig. MeinMMO erklärt, warum sich die Maus lohnt und für wen.

Was für eine Maus braucht ein MMORPG-Spieler? Für MORPGs wie New World oder Elder Scrolls Online benötigt ihr, wenn ihr nicht gerade mit einem Controller zockt, viele Tasten auf Maus und Tastatur:

MMORPGs und MOBAs bieten euch oft etliche Fähigkeiten und Funktionen, die ihr alle gleichzeitig oder nacheinander ausführen könnt

Seid ihr etwa im PvP unterwegs, kommt es auf Sekunden an, dass ihr die richtigen Fähigkeiten verwendet.

Damit ihr euch beim Zocken nicht die Finger verbiegen müsst, haben einige Hersteller Mäuse entwickelt, die besonders viele Tasten bieten. Auf diese Weise könnt ihr alle wichtigen Funktionen direkt auf eure Maus packen und habt alles in Reichweite und benötigt im besten Fall nur die Pfeil- oder WASD-Tasten auf der Tastatur für eure Bewegung.

Was ist derzeit im Angebot? Die derzeit beste Maus für MMO-Spieler, die Razer Naga Trinity, bekommt ihr gerade im Angebot. Für die kabellosen Freunde ist sogar die Naga Pro reduziert.

Razers Naga Trinity gehört zu den besten Mäusen, wenn ihr viele Tasten braucht

Was ist das für eine Maus? Razer hatte mit der Naga Trinity eine Gaming-Maus vorgestellt, die sich vor allem an MMO-Spieler und an User richtet, die bei ihren Gaming-Vorlieben flexibel bleiben wollen

Die Gaming-Maus bietet euch in ihrer Grundform auf der Daumenseite 12 Tasten, die ihr beliebig anpassen und konfigurieren könnt. Die Konfiguration könnt ihr im Speicher der Maus sichern.

Solltet ihr anschließend das Spiel wechseln und euch sind 12 Tasten zu viel, dann könnt ihr auf zwei weitere Daumenseiten mit 2 oder 3 Tasten ausweichen. Der Wechsel ist simpel.

Razers Naga-Serie bietet euch hier (fast) alles, was sich MMO-Spieler wünschen. Die modularen Tasten auf der linken Seite lassen sich austauschen und damit ist die Maus perfekt für alle User, die neben New World auch noch Shooter oder MOBAs zocken wollen. Das einzige, was der Naga Trinity fehlt, ist ein dedizierter Sniper-Button, wie ihn etwa Shooter-Mäuse besitzen.

Die besten Gaming-Mäuse für MMOs – Stand: 2021

Vor allem in Sachen Flexibilität ist die Razer Naga Trinity bis heute ungeschlagen. Denn braucht ihr die 12 Tasten nicht, dann könnt ihr das Seitenteil problemlos tauschen.

Wie gut ist das Angebot? Aktuell bekommt ihr die Razer Naga Trinity für 59,00 Euro. Damit bekommt ihr die MMO-Maus zum aktuellen Bestpreis, günstiger habt ihr die Maus in den letzten 6 Monaten nicht kaufen können (via geizhals.de).

Die Naga Trinity lohnt sich, die Naga X solltet ihr meiden

Für wen lohnt sich die Maus? Mit der Razer Naga Trinity bekommt ihr eine hochwertige Maus mit vielen Tasten und alternativen Seitenteilen. Solltet ihr MMOs zocken und viele Tasten benötigen, dann stellt die Naga Trinity eine gute Alternative dar. Wollt ihr am liebsten auf das Kabel verzichten, dann könnt ihr euch sogar die Naga Pro kaufen, die derzeit ebenfalls im Angebot ist. Die Naga Pro konnte MeinMMO ausführlich testen und sahen im Review in komplexen MMORPG neben der Naga Pro keine echte Alternative.

Die Razer Naga X ist nur bedingt empfehlenswert, da diese im Vergleich zur Trinity keinen echten Mehrwert liefert. Bei der Naga X entfallen die tauschbaren Seitenteile, aktuell zahlt ihr für die Naga X 10 Euro mehr als für die Trinity. Damit lohnt sich das X-Modell nicht und ihr solltet wenn zur Naga Trinity greifen.

Es gibt auf dem Markt nicht viele andere MMO-Mäuse

Diese Alternativen gibt es: Wer nach vernünftigen Gaming-Mäusen für MMOs und Co sucht, der bekommt nicht viel Auswahl.

Zum einen gibt es die Corsair Scimitar Elite RGB auf Amazon für rund 50 Euro*, die euch ebenfalls 12 Tasten auf der Daumenseite bietet. Die Maus bietet aber keine Modularität.

Die Logitech G600 auf Amazon für rund 70 Euro* ist ebenfalls eine nennenswerte Alternative, die euch ebenfalls etliche Tasten bietet. Auf der Oberseite befinden sich noch G-Buttons, die ihr ebenfalls programmieren könnt.

Falls ihr noch nach anderen, sinnvollen Alternativen sucht oder einfach interessiert an Gaming-Mäusen seid, dann schaut in unseren Überblick auf MeinMMO. Hier stellen wir euch die besten Gaming-Mäuse vor, die ihr aktuell kaufen könnt:

Die besten Gaming-Mäuse, die ihr aktuell kaufen könnt

