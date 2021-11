Habt ihr noch kein PlayStation Plus oder ist euer Abo gerade abgelaufen? Oder wollt ihr einfach günstig verlängern? Dann schaut jetzt unbedingt im PlayStation Store vorbei. Dort bekommt ihr aktuell 33 % Rabatt auf ein Jahr PS Plus. Eine Jahresmitgliedschaft kostet so aktuell 39,99€.

Jahres-Abo für PS Plus günstig abgreifen: Ob nun abgelaufenes Abonnement oder gerade erst an PS Plus interessiert – PS4-Spieler haben jetzt die Möglichkeit, sich 1 Jahr PlayStation Plus mit 33 % Rabatt zu sichern. Doch die Aktion läuft nicht lange, sondern nur bis Ende November. Ihr habt nur wenige Tage Zeit, um von diesem Angebot zu profitieren.

33 % Rabatt auf 1 Jahr PS Plus

Was umfasst das Angebot? Der Deal bietet eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Sonys kostenpflichtigen Abo-Dienst PlayStation Plus für 39,99 €.

Somit spart ihr 33 % im Vergleich zum regulären Preis im PlayStation Store. Denn normalerweise kosten dort 12 Monate PS Plus 59,99 €.

Wann endet das Angebot? Das Angebot geht noch bis zum 12:00 Uhr am 29. November 2021. Ihr habt also rund 10 Tage Zeit, euch das Angebot anzusehen. Hier geht’s zum Deal im PS Store:

Das solltet ihr beachten: Das Jahres-Abo gibt es hier zwar zum reduzierten Preis, doch solltet ihr es vor Ablauf der 12 Monate nicht kündigen, dann verlängert sich das Abonnement automatisch nach einem Jahr – und zwar zum regulären Preis von 59,99 €. Das passiert aber nur, wenn ihr die automatische Verlängerung nicht deaktiviert habt.

Wollt ihr das vermeiden, achtet unbedingt darauf, die Mitgliedschaft rechtzeitig zu kündigen oder die automatische Verlängerung in den Abo-Einstellungen abzuschalten.

Warum sollte man PS Plus abonnieren?

Das bekommt ihr als Mitglied: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Zusatz-Service von Sony Interactive Entertainment (SIE). Als Abonnent erhält man abseits des generellen Zugangs zum Online-Multiplayer-Feature in vielen Spielen folgende weitere Vorteile:

Mindestens 2 kostenlose Spiele für die PS4 im Monat. Diese Games lassen sich ohne Einschränkungen spielen, solange man über ein aktives Abo verfügt

Exklusive Rabatte im PS Store. So könnt ihr auch bei zahlreichen großen Sales bis zu 10% oder mehr zusätzlich sparen

Exklusive Ingame-Inhalte wie spezielle Skins oder besondere Waffen-Pakete

Free Trials, mit denen ihr bestimmte Games kostenlos testen könnt

Habt ihr diese Spiele eurer Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr sie jederzeit spielen, solange ihr über eine aktive Mitgliedschaft verfügt – auch wenn diese zwischendurch mal ablaufen sollte. Die Games bleiben in eurem Besitz. Alles, was ihr sonst zu PS Plus wissen müsst, findet ihr in folgendem Artikel:

PS Plus bietet zusätzliche Vorteile für PS5-Besitzer

Wer eine PS5 kauft und gleichzeitig PlayStation Plus abonniert hat, der kann zum Release von Sonys Next-Gen-Konsole auf eine die PS Plus Collection zugreifen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aus 20 Top-Titeln, die in der PS4-Ära erschienen sind. Dazu gehören etwa Bloodborne, Persona 5 oder auch Ratchet & Clank, falls ihr den ersten Teil noch nicht gezockt habt.

Alle 20 Titel, die in der PS5 Collection enthalten sind und die ihr mit Abo auf der PS5 spielen könnt, findet ihr in unserer übersichtlichen Liste.

Persona 5 bekommt ihr dank PS Plus Collection auf der PS5 kostenlos.

Welche Spiele gibt es im November kostenlos? Und falls ihr jetzt verlängert, euch ein neues Abo holt oder bereits Mitglied bei PS Plus seid, dann bekommt aktuell noch drei zusätzliche Spiele, da derzeit PlayStation VR ein großes Jubiläum feiert. Welche Spiele ihr neben Knockout City noch so bekommt, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen.

