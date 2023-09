„Die klatschen 5 Tage und 40.000 € Ausgaben in ein Video“ – Deutsche Content-Creator feiern auf Ibiza, schocken sogar Trymacs

Eine Truppe aus deutschen Twitch-Streamern und YouTubern verprasst 40.000 € in 5 Tagen auf Ibiza. Die Jungs haben jede Menge Spaß, doch die Zuschauer finden es vor allem „unangenehm“.

Was war das für eine Aktion? „Die Allerjutsten“ ist eine Reality-TV-Serie auf Joyn, bei der eine Gruppe befreundeter Content Creator gemeinsam Abenteuer erlebt und sich verschiedenen Aufgaben stellt. Mit dabei sind:

Twitch-Streamer Amar Al-Naimi

YouTuber Nicolas „inscope21“ Lazaridis

YouTuber Marc Eggers

YouTuber Sebastian „Rewinside“ Meyer

YouTuber & Streamer Ron Bielecki

YouTuber Sascha „unsympathischTV“ Hellinger

YouTuber Tim Gabel

In bisher 6 Folgen übernimmt die Truppe ein Sterne-Restaurant oder einen Bauernhof, stellen sich einem Schärfewettessen oder gehen feiern. In der 4. Folge verschlug es die Jungs nach Ibiza, wo sie in 5 Tagen ungefähr 40.000 Euro verprasst haben sollen. Das kommt nicht bei jedem gut an.

„Gescheitert auf allen Ebenen“

Um welches Video geht es? Die Folge läuft auf Joyn unter dem Titel „Ibiza! Der teuerste Vlog Deutschlands?“, auf YouTube gibt es eine Version als „40.000 € auf Ibiza und das ist das Ergebnis!“ zu sehen. In 16 und 20 Minuten zeigen die Videos die „Allerjutsten“ hauptsächlich beim Feiern auf Ibiza.

Sascha alias „unsympathisch“ rechnet kurz vor der Abreise vor: 40.000 € Ausgaben, ohne, dass irgendwelche „geilen Videos“ entstanden seien. „Ich würde mal sagen, wir sind gescheitert auf allen Ebenen.“ Das scheint den YouTuber selbst zu stören, denn er wirkt eigentlich nur in einer Szene wirklich glücklich: Als es nachhause geht.

Auch Content-Kollege Trymacs ist überrascht, als er sich das Video in einer Reaction anschaut. Der Streamer ist zwar selbst dafür bekannt, viel Geld in seine Inhalte zu stecken und sagt auch bei einer guten Party nicht „nein“, aber dann produziert er immerhin reichlich Content: Als sie auf Mykonos gewesen seien, hätte es ja jeden Tag einen Vlog gegeben. „Und die klatschen 5 Tage und 40.000 € Ausgaben in ein Video“, so der Twitch-Streamer.

Der Exzess kommt bei vielen nicht gut an. In den Kommentaren liest man immer wieder vor allem eines: „unangenehm“. Ein paar dieser Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

zeitzureisen2310: „Unheimlich peinliche Menschen.“

johnschulte8995: „Ich empfinde die Truppe, auf die du reactest als fremdschämen pur. Es ist ja echt gut, wenn ihr euch so untereinander so supported, aber für mich ist das echt nix.“

goodlife8415: „Der ganze YouTube-Abschaum zusammen… schön“

kleinmarshall: „Wäre mir so unfassbar unangenehm, mit solchen Leuten unterwegs zu sein.“

Insbesondere die Teilnahme des umstrittenen Twitch-Streamers Ron Bilecki stößt einigen Zuschauern übel auf. Andere wundern sich vor allem, wer das bei Joyn abgesegnet hat und fragen sich, ob diese Person noch immer dort beschäftigt ist.

Es gibt allerdings auch positive Kommentare: Für manche sieht das Gezeigte einfach nach einer guten Zeit aus, die anderen sollten sich mal nicht so handhaben. Die wilden Zeiten sind aber so oder so demnächst vorbei, zumindest vorübergehend. Denn demnächst heißt es für die Truppe wieder „Sober October“.

Disclaimer: Amar gehört zu den Talents von Webedia International. GameStar, GamePro und MeinMMO sind Teil von Webedia.