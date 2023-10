Von Batman bis Mortal Kombat – Auf Humble Bundle bekommt ihr aktuell 11 actionreiche Spiele für unter 15 €

Was ist der günstigste Deal? Wollt ihr euren Geldbeutel schonen, habt ihr auch die Möglichkeit, nur einen Teil des Bundles zu erwerben. Der günstigste Deal enthält vier Titel für 4,75 €. Dafür erhaltet ihr „Batman: Arkham City GOTY Edition”, „Batman: Arkham Asylum GOTY Edition”, „Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY Edition” und „Mad Max”.

In „Mad Max“ kämpft ihr nach der Apokalypse um euer Überleben und erkundet zu Fuß oder in einem Fahrzeug die Open-World.

Auch in den letzten drei Titeln des Bundles geht es actionreich zu. Im kooperativen First-Person-Shooter „Back 4 Blood“ nehmt ihr es mit Horden von Untoten auf. Weniger kooperativ geht es in Mortal Kombat zu. Im elften Teil der populären „Beat ’em up“-Spielereihe könnt ihr euch unter anderem mit euren Freunden messen.

Ebenfalls enthalten sind zwei Spiele aus dem Universum von Herr der Ringe. Zwar nehmen sich die Spiele einige Freiheiten in Bezug auf ihre Vorlage. Gerade das macht sie aber so unterhaltsam, da epische Geschichten erzählt werden können, ohne Rücksicht auf den Kanon nehmen zu müssen.

Um welches Bundle geht es? Für 14,25 € bekommt ihr in einem aktuellen Deal auf Humble Bundle 11 Titel passend zum 100-jährigen Jubiläum von Warner Bros. Das Angebot endet am 18.10.2023.

