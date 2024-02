Die 92-jährige Twitch-Streamerin Marmeloadenoma sorgt für den Gänsehautmoment bei einer Preisverleihung

Am 24. Februar 2024 fanden die StreamAwards statt, bei denen Papaplatte in 10 Kategorien gewann, was jedoch Kontroversen auslöste, da sein überwältigender Sieg als unfair empfunden wurde, was zu Diskussionen unter den Zuschauern und anderen Content Creators führte. Mehr dazu könnt ihr hier lesen: Twitch-Streamer Papaplatte gewinnt bei den StreamAwards zu viele Preise: Das sagen andere Streamer dazu

Was hat sie in ihrer Vergangenheit erlebt? Auch von ihrer tragischen Vergangenheit berichtete die Marmeladenoma während des Interviews. Sie enthüllte, dass sie im Krieg beinahe ihre gesamte Familie verloren hätte und die Schrecken des Dritten Reiches miterleben musste.

Wie hält sie Kontakt zu ihren Zuschauern? Sie offenbarte auch ihre Verbundenheit, indem sie täglich bis Mitternacht Briefe an ihre Zuschauer schreibt und sie auf diese Weise an ihrem Leben teilhaben lässt. Diese Geste wirkt besonders berührend, wenn man bedenkt, dass sie einst den Traum hatte, die Welt zu bereisen, aber mittlerweile diese Möglichkeit aufgrund ihres Alters für unwahrscheinlich hält.

Dabei reflektierte sie darüber, wie ungewohnt es für sie als „alte Frau“ sei, vor Ort auf dem Event zu sein. Sie gab preis, dass sie im Jahrgang 31 geboren wurde. StarletNova reagierte überrascht mit einem „Wow“, da es selten ist, dass Menschen aus dieser Generation so aktiv an der Twitch-Welt teilnehmen. Trotzdem betonte die Marmeladenoma ihre Liebe zur Jugend und ihre Bereitschaft, von ihr zu lernen.

Wie kam es zu dem Interview? Am 24. Februar 2024 fanden die mit Spannung erwarteten StreamAwards 2023 statt, bei denen zahlreiche Streamer in verschiedenen Kategorien nominiert und ausgezeichnet wurden .

Wer ist die Marmeladenoma? Die Marmeladenoma, ursprünglich aus Ettlingen, ist eine bekannte Twitch-Streamerin und YouTuberin. Ihre Reise begann bereits am 30. April 2016, wie sie in einem YouTube-Video erzählt hat.

