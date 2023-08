Mit dem 2. Prime Day hat Amazon eine zweite Runde Angebote vorgestellt. MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst und worauf ihr achten solltet.

Was ist der zweite Prime Day? Das Gleiche wie der 1. Prime Day. 2022 nannte Amazon den 2. Prime Day „Prime exklusive Angebote.“ In der Praxis ist es aber das Gleiche wie der Prime Day. Es handelt sich dabei um exklusive Angebote für Prime-Mitglieder in einem kurzen Zeitraum.

Jedoch solltet ihr nicht die gleichen guten Angebote wie am 1. Prime Day im Juli erwarten. Die besten Angebote des Jahres kommen normalerweise erst um den Black Friday auf den Markt.

Alle wichtigen Informationen rund um das zweite Deal-Event von Amazon findet ihr in unserem Artikel auf MeinMMO.

2. Amazon Prime Day 2023: Termine, Tipps und Angebote

Wann findet der 2. Prime Day statt? Das ist noch nicht bekannt, vermutet wird der 11. oder der 12. Oktober 2023 der Start für den 2. Prime Day.

Amazon hat erklärt, dass es 2023 ebenfalls einen 2. Prime Day geben wird, nannte aber bisher kein konkretes Datum. Im Oktober soll der 2. Prime Day auf jeden Fall stattfinden.

Wie lange geht der 2. Prime Day? Der Prime Day geht normalerweise 2 volle Tage. Er geht Nachts um 0:00 Uhr los und geht dann 48 Stunden bis ebenfalls um 0:00 Uhr. Letztes Jahr (2022) fand der Tag am 11. und 12. Oktober statt.

Wer kann alles mitmachen? Ihr braucht auf jeden Fall eine Prime-Mitgliedschaft. 2022 nannte Amazon die Tage „Prime exklusive Angebote.“ In der Praxis ist es aber das Gleiche wie der Prime Day: Mit einem Prime-Abo könnt ihr die Angebote nutzen, alle anderen Personen bleiben ausgeschlossen.

Laut den Kollegen von PC World könnt ihr aber für diese Angebote nicht kurzfristig eine Probe-Mitgliedschaft nutzen, um die Deals kaufen zu können. Das ist aber von Amazon bisher weder bestätigt noch dementiert worden. Sicher ist, dass ihr eine Prime-Mitgliedschaft benötigt.

Was kostet Amazon Prime in Deutschland und Österreich?

Normale Mitgliedschaft: 8,99 EUR pro Monat oder 89,90 EUR im Jahr.

Vergünstigte/Student-Mitgliedschaft: 4,49 EUR pro Monat oder 44,90 EUR im Jahr.

Black Friday findet trotz des 2. Prime Days statt

Wird es trotzdem Black Friday Angebote geben? Ja, der Black Friday oder die Cyber Week bei Amazon sollen von dem Prime Day nicht betroffen sein. Diese Angebote finden ebenfalls noch 2023 statt, aber deutlich später. Hier solltet ihr eher mit Mitte November 2023 rechnen.

Der sogenannte Black Friday findet in den USA am 24. November 2023 statt. In den USA ist das der Tag nach Thanksgiving, an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft gestartet wird.

Falls ihr euch überlegt, was ihr von eurer Wunschliste streichen könnt, dann schaut einmal in folgenden Artikel hier auf MeinMMO:

Amazon Prime Day: 8 Dinge, die ihr auf keinen Fall kaufen solltet