Grafikkarten am Prime Day 2023: Behaltet diese Modelle von NVIDIA und AMD im Auge

Der Amazon Prime Day 2023 ist die perfekte Gelegenheit, um in eine neue Grafikkarte zu investieren. Wir zeigen euch die besten Modelle.

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 11. und 12. Juli statt. Dann können sich Prime-Mitglieder wieder auf hunderte Angebote und Aktionen aus so ziemlich allen Kategorien freuen. Wir sagen euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch eine neue Grafikkarte sichern wollt. Wer noch kein Prime-Abo hat, kann den Service kostenlos für 30 Tage ausprobieren:

Welche Produkte letztlich im Aktions-Sortiment landen, lässt sich vorher kaum sagen. Sobald der Prime Day läuft, stellen wir euch spannende Modelle natürlich nochmal einzeln vor und verlinken sie auch in diesem Artikel. Vorab könnt ihr euch aber schonmal einen Überblick über die verschiedenen Serien machen.

Top-Grafikkarten von NVIDIA GeForce RTX

Die insgesamt leistungsstärksten Grafikkarten erscheinen zurzeit unter dem Label NVIDIA GeForce RTX. Nachdem die 3000er Generation nach ihrem Release notorisch ausverkauft war, hat sich die Lage mittlerweile gebessert und es gibt immer wieder gute Preise für alle Modelle. Welches davon das Richtige für euch ist, hängt klar von euren Ansprüchen ab.

Das Top-Modell ist die NVIDIA GeForce RTX 4090. Die High-End-Grafikkarte ermöglicht euch maximale Details und Raytracing in 4K mit hohen FPS. Die 4090 ist aktuell auch die mit Abstand teuerste Karte auf dem Markt. Die Preise beginnen hier bei knapp über 1600€.

Für 4K sind die RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 3090 und RTX 3090 Ti ebenfalls gut geeignet. Modelle aus dieser Klasse findet ihr zwischen 840€ und 1100€.

Den optimalen Einstieg in die hohe Auflösung bieten die RTX 4070, RTX 3080 und RTX 3080 Ti, die sich auch in einem WQHD-Setup richtig gut machen. Für diese Karten könnt ihr mit Preisen um die 600€ rechnen.

Die RTX 4090 ist aktuell der Performance-König!

Am oberen Ende des WQHD-Spektrums tummeln sich mit der 3070, 3070 Ti sowie der 4060 Ti gleich mehrere gute Modelle, für die ihr ca. 400€ zahlt.

Gute Ergebnisse liefern hier auch die 4060, die 3060 Ti und die 3060. Gerade in diesem Segment könnt ihr teilweise richtig gute Angebote sogar unter 300€ finden, die sich besonders eignen, wenn ihr sowieso plant, auf einem WQHD- oder Full HD-Monitor zu zocken und die maximale Leistung gar nicht unbedingt braucht.

Modelle von AMD Radeon RX

Der zweite große Anbieter auf dem Grafikkarten-Markt ist AMD mit der Radeon RX-Serie. Die vorherige Generation konnte mit NVIDIA wegen des Raytracing nicht ganz mithalten, aktuell hat sich der US-amerikanische Hersteller aber als etwas günstigere, aber ebenso hochwertige Alternative herausgestellt.

Das Top-Modell ist hier die RX 7900 XTX, die etwa auf dem Niveau der RTX 4080 liegt und voll auf 4K-Gaming mit hoher FPS ausgelegt ist. Die 7900 XT reiht sich knapp darunter ein und ist ebenfalls für 4K-Gaming geeignet. Knapp über der Mittelklasse landen RX 6950 XT, RX 6900 XT und RX 6800 XT. Der High-End-Bereich von AMD bewegt sich im Bereich zwischen 540€ für die unteren Modelle und bis zu 1000€ für das oberste Regal.

Perfekt für WQHD ist die RX 6800, die mit der 3070 Ti konkurriert. RX 6700, 6700 XT und 6750 XT sind knapp darunter angesiedelt. Gute Angebote sind hier zwischen 300€ und 500€ zu finden.

Wenn ihr einen genaueren Überblick über die verschiedenen Modelle haben wollt und wissen möchtet, wo sich eure aktuelle Grafikkarte im Vergleich dazu einordnet, findet ihr bei der GameStar den passenden Artikel.

Amazon Prime Day 2023

Alle Angebote der vielleicht größten Rabatt-Aktion des Jahres findet ihr auch in unserem Prime Day Hub. Sobald es losgeht, solltet ihr hier unbedingt vorbeischauen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Noch mehr Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

Brandaktuelle Angebote gibt’s darüber hinaus auch immer in unserer Deal-Übersicht. Hier prüfen und vergleichen wir jeden Tag die besten Schnäppchen und Rabatte für euch und stellen euch spannende Aktionen ausführlich vor.