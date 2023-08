Platz für 14x Starfield: Diese blitzschnelle Samsung-SSD ist jetzt günstig wie nie im Angebot!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt die Samsung 980 Pro mit 2TB im Angebot zum Tiefstpreis sichern. Die SSD ist perfekt für Starfield geeignet.

Die Samsung 980 PRO zählt nicht umsonst zu den beliebtesten und besten SSDs für Gaming-PCs und die PS5. Das Modell überzeugt mit einer hohen Verarbeitungsqualität und extrem schnellen Übertragungsraten. Bei Amazon ist die Samsung-SSD jetzt günstig wie nie zu haben:

Perfekt für Starfield: Samsung-SSD mit 2TB im Angebot

Auf der Überholspur: Mit bis zu 7000MB/​s lesend und 5000MB/s schreibend gehört die Samsung 980 PRO zu den schnellsten M2-SSDs auf dem Markt. Lange Ladezeiten gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Der standardisierte Formfaktor sorgt außerdem dafür, dass das Gerät in so ziemlich jedes halbwegs aktuell System eingebaut werden kann. Auch die PS5 könnt ihr damit problemlos aufrüsten. In dem Fall solltet ihr aber noch einen Heatsink dazubestellen.

Davon profitiert ihr nicht nur beim Arbeiten, sondern auch beim Zocken. Bethesdas neues Sci-Fi-RPG Starfield setzt beispielsweise eine SSD voraus, um die unzähligen Planeten mitsamt ihrer Beschaffenheit, Bewohner und Gebäude zu generieren. Mit der Samsung 980 PRO fühlt es sich wirklich so an, als würdet ihr nahtlos durchs All reisen!

Top-Deal: Bei Amazon kostet die Samsung-SSD mit 2TB aktuell nur 107,99€. Der Versand ist komplett kostenlos.

Die UVP des Modells liegt bei 199,90€, die Ersparnis beträgt also satte 46%. Bisher war die SSD noch nie so günstig im Angebot wie jetzt. Die Schmerzgrenze lag zuletzt bei 112,13€. Kein anderer Anbieter kann mit dem Angebot von Amazon mithalten. Außerhalb von Amazon zahlt ihr zurzeit sogar ganze 121,90€. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Samsung 980 PRO im Angebot!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4) Lesen 7000MB/​s Schreiben 5000MB/s SLC-Cached

Noch mehr spannende Angebote und Deal-Aktionen findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag aktuelle Schnäppchen, neue Produkte und lohnenswerte Preisnachlässe ausführlich vor. Schaut doch mal rein!