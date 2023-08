Nach dem Deal ist vor dem Deal: Amazon kündigt zweiten Prime Day für 2023 an!

Amazon hat soeben einen zweiten Prime Day für das Jahr 2023 angekündigt. Wir haben alle Infos zur neuen Schnäppchensause für euch.

In diesem Jahr fand der Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli statt. Es gab wie immer jede Menge Angebote und ein paar echte Schnäppchen exklusiv für Prime-Mitglieder. Wer gedacht hat, dass es das jetzt bis zum Black Friday mit den ganz großen Rabatten war, hat die Rechnung ohne Amazon gemacht. Die haben jetzt nämlich einen zweiten Prime Day angekündigt!

Amazon Prime Day: Alle Infos

Darum geht’s: Amazon hat die neuen Prime Big Deal Days angekündigt. Das große Sale-Event findet in 19 verschiedenen Ländern statt, darunter auch Deutschland und Österreich. Es werden ein paar der besten Angebote der Saison versprochen. Teilnehmen kann jeder, der über eine aktive Prime-Mitgliedschaft verfügt.

Dann geht’s los: Bisher gibt es noch kein festes Datum. Zumindest hat Amazon es noch nicht kommuniziert. Klar ist nur, dass der zweite Prime Day irgendwann im Oktober stattfinden wird. Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 24. November und es ist davon auszugehen, dass Amazon mindestens einen Monat zwischen den beiden Aktionen einplanen wird. Sobald es mehr Infos dazu gibt, werden wir euch davon berichten.

Diese Angebote erwarten euch: Welche Produkte letztendlich angeboten werden, ist vorab kaum abzusehen. Ziemlich sicher wird es aber wieder ein breites Sortiment mit Deals aus so ziemlich allen Kategorien geben. Auch Amazons hauseigene Geräte sind eigentlich immer mit ordentlichen Rabatten am Start. Sobald die Prime Big Deal Days laufen, werden wir euch natürlich die besten Angebote und Schnäppchen heraussuchen. So seid ihr bestens informiert und wisst ganz genau, welche Sales sich wirklich lohnen.

