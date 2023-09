Yeedi Cube im Test – Wie gut ist der neue Wischroboter mit Reinigungsstation?

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Unter „normalen“ Umständen (also ohne besonders haarende Tiere und keine lange eingezogenen Flecken) arbeitet der Yeedi Cube ordentlich und verrichtet seinen Dienst gut. Wenn er täglich zweimal im Einsatz ist, morgens und abends, hält sich die Menge der Tierhaare auf einer Tour in Grenzen. Außerdem können die Flecken dann nicht lange einwirken. Das ist der Kompromiss, den ich jetzt genommen habe und mit dem ich klarkomme.

Der Yeedi Cube ist nicht so „revolutionär“ und „außerordentlich“ wie er angepriesen ist. Zwar gefällt mir die Neuerung mit dem großen Wassertank, der dem Roboter mehr Gewicht zum Putzen bringt, sehr gut. Aber die Ergebnisse sind doch sehr ähnlich von dem, was die Vorgänger schon können und eben nicht können. Flecken, die schon länger eingezogen sind, muss ich weiterhin per Hand wegschrubben. Nachdem ein frischer Ketchup-Fleck weggeputzt wurde, muss ich schauen, dass der Roboter den Ketchup nicht über einen Teppich zieht. Mit Tierhaaren kommt das Gerät nur bedingt klar. Das sind Punkte, die ich seit Jahren bei diesen Produkten bemängele und leider gibt es hier keine bahnbrechende Neuerung.

Besser läuft es, wenn ich den Staubsauger zweimal am Tag fahren lassen. So fällt von Reinigung zu Reinigung weniger Fell auf die Erde.

In einem Raum ohne Hundehaare funktioniert das Saugen allerdings sehr gut. Wenn der Behälter nicht so doll mit Fell gefüllt ist, klappt auch das Absaugen.

Der neue Yeedi Cube will einiges besser machen als seine Vorgänger. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese konnte den Roboter Zuhause ausprobieren und zeigt euch, was seine guten und schlechten Eigenschaften sind.

