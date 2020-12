Noch immer läuft das „World First“-Rennen in WoW: Shadowlands. Drei Gilden sind gleichauf – und immer mehr EU-Gilden rücken nach.

In World of Warcraft findet aktuell das „World First“-Rennen im bisher einzigen Raid von Shadowlands statt. Schloss Nathria ist seit einigen Tagen im mythischen Modus verfügbar und zahlreiche Gilden versuchen, bis zu Graf Denathrius vorzudringen, um als erste Gilde weltweit den Raid abzuschließen. Dabei ist das Rennen in diesem Fall wieder ziemlich spannend, denn viele Gilden liegen gleichauf.

Wie steht es gerade? Nach aktuellem Stand ist die US-Gilde Complexity Limit noch immer auf Platz 1, da sie den Boss Schlickfaust als erste Gilde weltweit bezwungen hat. Doch der Vorsprung schwindet, denn auch die EU-Gilden Echo und Pieces haben Schlickfaust inzwischen bezwungen und sind damit gleichauf mit Complexity Limit. Method, die sich nach einem Skandal neu formiert haben, sind auf Platz 4, knapp vor der deutschen Gilde Aversion.

Complexity Limit führt – aber andere ziehen gleich. Bildquelle: wowprogress.com (Stand: 20.12.2020 12:30 Uhr)

Insgesamt sind inzwischen 11 Gilden mindestens bei Boss 7 angelangt, sodass der Vorsprung zu den ersten Plätzen äußerst gering ist und es noch eine Überraschung geben könnte.

Woran scheitert es gerade? Die aktuelle Blockade für die Top-Gilden ist der Boss „Generäle der Steinlegion“. Dieser Kampf ist der neunte aus Schloss Nathria und damit der letzte vor dem Endboss Denathrius.

Die Steingeneräle sind ein ziemlich komplexer Kampf, der vor einigen Tagen von Blizzard noch härter gemacht wurde. Dazu gab es eine Reihe von Bugs, sodass Spieler etwa mit der doppelten Menge an Debuffs belegt wurden, was zu einem sofortigen Tod führte. Aber auch ohne diese Fehler benötigt der Kampf die volle Aufmerksamkeit der Spieler. Es gibt zahlreiche Adds, die schnell getötet werden müssen und Koordination ist in diesem Kampf so wichtig wie fast nie zuvor. Hier erklärt Maximum von Limit einige der Bugs:

Hinzu kommen Phasen, in denen die Spieler überhaupt nicht geheilt werden können, was sich gerne mit anderen tödlichen Fähigkeiten überschneidet und häufig zu einem sofortigen Wipe der ganzen Gruppe führt.

Ob der Boss erst nach weiteren Problembehebungen von Blizzard bezwungen werden kann oder es einfach noch etwas mehr Ausrüstung benötigt, lässt sich aktuell nicht sagen. Das werden die nächsten Tage sicher zeigen.

Glaubt ihr, dass Complexity Limit den Titel verteidigen kann? Holt sich Echo den Titel? Oder schafft sogar Method es noch, an allen vorbeizuziehen?

