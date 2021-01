WoW: Seltenes Mount nach Monaten wieder da – beeilt euch

In World of Warcraft gibt es aktuell wieder den Tiefenbewohner zu holen – ein einzigartiges Reittier, das euch in Unterwasser-Bereichen schneller macht. Die bizarre Qualle gibt’s eigentlich ganz leicht, aber sie war monatelang verschwunden. Nun ist sie für wenige Tage wieder da.

Was ist das für ein Mount? Der Tiefenbewohner ist eine quallenartige Kreatur, die ihr nur benutzen könnt, wenn ihr euch im Wasser befindet. Sie erhöht eure Schwimmgeschwindigkeit und macht euch so im Wasser schneller, was sonst nur wenige Reittiere oder Fähigkeiten vermögen.

Diese Qualle gibt’s aktuell zu holen.

Eigentlich ist der Bewohner leicht zu bekommen, tauchte aber monatelang nicht auf. Er ist eine von zwei Belohnungen einer wöchentlichen Quest, die zufällig abwechselnd erscheinen. Eine ganze Zeit lang erschien jedoch Woche um Woche nur die alternative Belohnung, ein Haustier.

Nun ist die Quest wieder aktiv und ihr könnt euch den Tiefenbewohner holen.

Tiefenbewohner bekommen – So geht‘s

Wo bekomme ich das Mount? Ihr findet den Tiefenbewohner als Belohnung für die Weltquest „GEFAHR: Kosumoth der Hungernde“ aus der alten Erweiterung Legion. Dafür müsst ihr lediglich einen Boss töten, den ihr mit Stufe 60 sogar alleine erledigen könnt.

Die Quest befindet sich im Gebiet „Auge von Azshara“ – dem Gebiet in der Außenwelt, nicht dem Dungeon. Schwimmt oder fliegt dazu einfach auf die kleine Insel direkt südlich von Dalaran in den verheerten Inseln (Legion).

Hier findet ihr die Insel.

Die Weltquest mit Belohnung.

So schaltet ihr die Quest frei: Damit ihr Zugriff auf Kosumoth habt, müsst ihr zuallererst die Weltquests in Legion freischalten. Dazu müsst ihr die Quest „Vereinigung der Inseln“ abschließen, für die ihr freundlichen Ruf bei allen Fraktionen von Legion benötigt.

Die Quest erhaltet ihr ab Stufe 45 und müsst sie nur auf einem Charakter abschließen. Alle nachfolgenden Charaktere („Twinks“) haben die Voraussetzungen dann automatisch erfüllt.

Anschließend müsst ihr allerdings noch ein paar Dinge finden, die in den Gebieten von Legion verstreut sind. In unserem Guide beschrieben wir euch, wie ihr den Tiefenbewohner in WoW bekommt und was ihr dafür tun müsst. Plant für diese Aufgabe etwa eine Stunde ein.

Darum solltet ihr euch beeilen: Wenn euch das Reittier noch fehlt, solltet euch aber beeilen, denn die Quest ist nur noch bis Dienstag, den 12. Januar verfügbar. Sie taucht zwar danach wieder auf, aber ob sie erneut das Reittier als Belohnung bereithält, können wir nicht sagen. Viele Spieler warten schon sehr lange auf diese Möglichkeit.

Tipp: Wenn euch das Mount nicht als Belohnung angezeigt wird, habt ihr es vermutlich schon. Jeder, der den Tiefenbewohner bereits besitzt, erhält stattdessen die alternative Belohnung: das Haustier „Hungernde Klaue“.