WoW: 2 Gilden stehen vor dem Endboss Fyrakk, der Rest der Welt ist abgeschlagen

Der Endboss von World of Warcraft Dragonflight ist erreicht. Die Profis von zwei versuchen es schon, während der Rest der Welt noch Zeit braucht.

Das „Race to World First“ ist in World of Warcraft in vollem Gange und hat die heiße Phase erreicht. Denn die erste Profi-Gilde, Team Liquid, hat den Endboss Fyrakk auf mythischer Schwierigkeit erreicht. Ihnen gelang es als erstes, Tindral Sageswift zu bezwingen. Damit ist der Weg frei, um sich an Fyrakk auszutoben – und der Sieg in greifbarer Nähe. Kurz nach ihrem Erfolg zogen die Profis von Echo nach – auch sie proben jetzt an Fyrakk.

So viele Versuche benötigte Tindral: Wie anstrengend bereits der Kampf gegen Tindral war, kann man klar erkennen. Immerhin benötigte es für Team Liquid satte 435 Versuche, um ihn auf die Matte zu schicken und nun vor Fyrakk zu sehen. Der Aufschrei nach dem Kill von Tindral erinnert bereits an die typischen „Nerd-Schreie“, die es eigentlich erst beim finalen Boss gibt. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Zu sehen ist auch, dass manche Spieler von Team Liquid und anderen Gilden auf einen Trick setzen, um Boss-Fähigkeiten besser sichtbar zu machen. Sie nutzen den Tintenschwarzen Trank, um stärkere Kontraste im Spiel und hellere Farben bei den Zaubern zu haben.

Wo stehen die anderen Gilden? So ziemlich alle anderen Gilden sind „erst“ bei 7 von 9 Bossen und versuchen gerade noch Tindral zu bezwingen. Vor allem diese Profis versuchen sich gerade noch an Tindral:

Method (EU)

Instant Dollars (US)

Skyline (TW)

Big Dumb Gaming (US)

FatSharkYes (EU)

Mit jeder verstreichenden Stunde kommen aber weitere Gilden hinzu, die sich an Tindral die Zähne ausbeißen.

Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis mehr und mehr Gilden zu Fyrakk aufschließen. Noch haben Team Liquid und Echo allerdings einen guten Vorsprung und könnten „den Sack zumachen“, bevor andere Profis überhaupt in Reichweite von Fyrakk gelangen.