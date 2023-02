WoW: Hexenmeister können bald eine „legendäre“ Waffe als Transmog bekommen

Hexenmeister in World of Warcraft können sich bald einen der simpelsten und zugleich spannendsten Stäbe sichern.

Obwohl der Handelsposten in World of Warcraft nur recht wenig Aufgaben mit sich bringt, hat das Feature schon nach einem Monat ziemliche Beliebtheit erlangt. Spielerinnen und Spieler freuen sich drauf, was bald im Handelsposten landet und was für neue Transmog-Möglichkeiten es geben wird.

Fans des fiesesten Hexenmeisters aller Zeiten, Gul’dan, dürften dabei bald auf ihre Kosten kommen. Denn eine ganze besondere Waffe wird wohl Teil des Handelspostens.

Was ist das für ein Stab? Es handelt sich dabei um einen Stab, den wohl jeder in World of Warcraft schon einmal gesehen hat und manch ein Hexenmeister neidisch dachte: „Wie komme ich an dieses Transmog?“ Die Rede ist von Stab des Gul’dan. Der sieht vergleichsweise simpel aus und kommt ohne viel „Blingbling“ aus, das zahlreiche andere Stab-Transmogs mit sich bringen.

Stattdessen ist das einfach ein knorriger Krückstock, der mit ein wenig grüner Felmagie durchzogen ist. Gul’dan trägt diesen Stab in so ziemlich allen Cinematics, in denen er auftaucht.

Die Kollegen von wowhead haben die „Replik des Stabs von Gul’dan“ bereits aus den Spieldaten ausgelesen:

Der Stab des Gul’dan – Simpel und doch cool. Bildquelle: wowhead

Auch wenn der Stab sich wohl vor allem für Hexenmeister eignet, die ein „finsteres“ Set tragen wollen, können auch alle anderen Stab-Träger das Transmog nutzen – sollte Blizzard bis zum Release von Patch 10.0.7 daran nichts mehr ändern.

Wie kommt man an den Stab? Der Stab von Gul’dan lässt sich nach aktuellem Stand über den Handelsposten verdienen. Sollte es keine Änderungen geben, wird der Stab also früher oder später im Handelsposten landen – Zu welchem Monat das der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht klar. Wir werden dann darüber berichten.

Objekte im Handelsposten schaltet ihr als Abonnent über Händlerdevisen frei, die ihr euch wiederum jeden Monat durch eine Reihe recht simpler Aufgaben verdienen könnt.

Gab es sowas schonmal? Nein, nur in abgewandelter Form. Damals, zum Launch des Warcraft-Kinofilms, konnten alle Fans ein Set an kosmetischen Waffen erhalten, das es nur während der Aufführung des Films gab. Auch darin enthalten war eine Waffe von Gul’dan, die allerdings viel näher an der Film-Variante liegt als an jener, die der orcische Hexenmeister in World of Warcraft verwendet.

Wenn ihr also bald der fieseste Hexenmeister aller Zeiten sein wollt – hofft darauf, dass der Stab schon bald im Handelsposten erscheint.