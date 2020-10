Egal, wann Shadowlands kommt, jedes Release-Datum hat ein Problem

Mit der Verschiebung von WoW: Shadowlands hat Blizzard ein ziemliches Problem. Denn ein „gutes Datum“ gibt es quasi nicht.

World of Warcraft Shadowlands wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Nur eine einzige Sache ist klar: Die Erweiterung soll noch im Jahr 2020 erscheinen. Doch das stellt Blizzard vor einige hartnäckige Probleme, denn ein spätes Release-Datum könnte große Folgen für das ganze Spiel haben. Schuld daran ist die Weihnachtszeit und die damit verbundene „Holiday Season“, die bei Blizzard im Regelfall für Urlaub eines Großteils der Belegschaft genutzt wird.

11. November – 3. Dezember: Dieses Datum wäre eine minimale Verschiebung von zwei bis fünf Wochen und im Grunde die einzigen Termine, die keine Probleme bereiten würden. Doch es scheint sehr unwahrscheinlich zu sein, dass Blizzard sich nur so wenig Zeit nimmt, denn dann wäre eine Verschiebung – wahrscheinlich – gar nicht notwendig gewesen oder sie hätten sofort das neue Release-Datum angekündigt. Da ein Datum noch aussteht, kann ein so früher Release wohl als unwahrscheinlich betrachtet werden.

4. – 9. Dezember: Was grundsätzlich nach einem guten Datum zu Beginn des Dezembers aussieht, könnte zu Problemen führen. Zwar bleibt genug Zeit, um anfängliche Bugs und Fehler zu behoben, doch eine andere Problematik tut sich auf: Schlachtzüge. Rund um den „World First“ eines neuen Raids entsteht immer ein großer Hype und viele Spieler wollen zu den ersten gehören, die diese neuen Herausforderungen meistern.

Doch den Spielern zuzumuten, dieses „World First“-Rennen über die Weihnachtsfeiertage auszudehnen, hat Blizzard bisher immer abgelehnt. Die Entwickler wollten die Spieler niemals dazu verleiten, zwischen weihnachtlichen Feiertagen bei ihrer Familie oder dem Progress im Raid zu entscheiden. Die Veröffentlichung von Raid-Inhalten fällt daher quasi nie auf einen Zeitpunkt kurz vor oder während Weihnachten.



Verschiebt Blizzard allerdings die Eröffnung der Raids, könnte das einem Großteil der Spielerschaft, der über die Feiertage und in Neujahr „reinzocken“ will, missfallen. Denn dann hätte Shadowlands schlicht zu wenig Endgame-Content, um lange genug fesseln zu können.

10. – 17. Dezember: Eine Veröffentlichung so kurz vor Weihnachten würde zwar bedeuten, dass die Eröffnung des Raids „Schloss Nathria“ problemlos bis ins Jahr 2020 verschoben werden könnte, hätte aber andere Probleme. Denn in dem Fall würde ein bis zwei Wochen nach Release die Urlaub-Saison beginnen. Für gewöhnlich sind die ersten Wochen nach dem Start einer Erweiterung aber auch diese, in denen Blizzard besonders viele Bugfixes und kleine Mini-Patches raushauen muss. Denn mit Millionen Spielern in den Schattenlanden, werden sicher Fehler aufgedeckt und Exploits gefunden, die bisher in der Beta verborgen geblieben waren.

WoW verschiebt Release von Shadowlands – Aber wie findet ihr das eigentlich?

Januar 2021: Sollte Blizzard zu dem Entschluss kommen, dass alle vorherigen Termine nicht optimal sind, und den Release noch einmal auf 2021 verschieben, würde das weitere Probleme mit sich bringen. Zum einen müssten sich die Entwickler die Blöße geben, noch eine Verschiebung zu rechtfertigen. Schwierig, da man bereits „später in 2020“ angegeben hatte. Zum anderen würde das bedeuten, dass der Pre-Patch 9.0 für ganze 2 1/2 oder gar 3 Monate aktiv war, ohne dass es nennenswerten Content gab.

Gibt es eine Lösung? Blizzard steht hier vor einem ziemlich großen Problem, denn jedes mögliche Release-Datum bringt einige Konsequenzen mit sich. Eine wirklich elegante Lösung, die sowohl Spieler und Entwickler zufrieden stellt, scheint es auf den ersten Blick nicht zu geben.

Abschließend bleibt zu sagen, dass eine Verschiebung sicher die richtige Entscheidung war. Denn eine gute Erweiterung, die etwas später kommt, ist allemal besser, als eine unfertige Erweiterung, die zu früh erscheint. Wie Blizzard allerdings die Problematik mit dem neuen Release-Termin lösen will, das bleibt noch abzuwarten.

Welches Release-Datum wäre euch genehm? Wann würdet ihr am liebsten loszocken?

Ob ihr den Kauf von Shadowlands nochmal storniert, solltet ihr euch allerdings überlegen – denn das kann ungeahnte Folgen haben …