Wer bei WoW: Shadowlands sein Geld zurück möchte, verliert den Zugriff auf einen Charakter – zumindest dann, wenn der Boost genutzt wurde.

Blizzard hat alle enttäuschten Spieler von World of Warcraft darüber informiert, dass man Shadowlands ohne große Umschweife zurückgeben kann. Immerhin wurde der Release der nächsten WoW-Erweiterung Shadowlands verschoben. Das geht jedoch womöglich mit einigen Einschränkungen einher. Denn die gekauften Boni verschwinden – und damit auch der Zugriff auf einen vielleicht liebgewonnenen Charakter.

Was ist passiert? Die Entwickler von World of Warcraft haben die Veröffentlichung der Erweiterung „Shadowlands“ verschoben. Anstatt dem angepeilten Termin Ende Oktober, wird die Veröffentlichung nun erst später in diesem Jahr stattfinden. Blizzard hat alle Käufer und Vorbesteller darüber informiert und ihnen gleichzeitig eine Rückerstattung angeboten.

Wer will, kann sich so den Kaufpreis von Shadowlands zurückholen, verliert aber auch die damit einhergehenden Boni – so weit, so logisch.

Die Shadowlands-Verschiebung hat einige Spieler hart getroffen.

Was ist das Problem? Zu den Boni der Vorbestellungen gehörte, je nach gekaufter Version, auch ein Charakter-Boost auf Stufe 120. Wer diesen eingelöst hatte, konnte einen seiner Charaktere direkt auf Level 120 befördern. Geht dieser Boost jedoch nun rückwirkend verloren, weil Shadowlands zurückgegeben wurde, dann wird der entsprechende Charakter gesperrt. Mit diesem kann sich dann nicht mehr eingeloggt werden.

Wie kann man den Charakter wieder spielen? Um wieder Zugriff auf den entsprechenden Charakter zu bekommen, muss man entweder eine Version von Shadowlands kaufen, die den Charakter-Boost enthält oder einen Charakter-Boost separat kaufen. Anschließend muss der Boost auf den entsprechenden Charakter erneut angewendet werden. Das sollte den Charakter nach wenigen Sekunden Wartezeit wieder freischalten.

Wer den Boost nicht genutzt hat, der verliert natürlich auch nicht den Zugriff auf mögliche Charaktere.

Manchmal braucht es gar keinen Charakter auf Max-Level. Denn auch auf Stufe 20 kann man einen Spieler mit Level 120 besiegen …