WoW: Verrückt – Kleiner Spieler auf Level 20 zerlegt Level-120-Chars

Mit Level 20 hat man keine Chance gegen Spieler auf Level 120 in World of Warcraft. Oder? Dieser Frost-Magier zerlegt einfach alle.

Das Charakterlevel ist in World of Warcraft eine große Sache. Im Regelfall ist ein Spieler mit einem hohen Level einem Charakter mit niedrigem Level haushoch überlegen. Doch dank der PvP-Skalierung gibt es einige verrückte Effekte. Damit ist es sogar möglich, dass ein Charakter auf Stufe 20 einen Kollegen auf Stufe 120 in wenigen Sekunden einfach zerlegt.

Was ist passiert? In seinem neusten Video hat Rextroy einen kleinen Gehilfen dabei, nämlich eine Frost-Magierin. Das ist eine frisch erstellte Leerenelfe, die – wie alle Verbündeten Völker – auf Stufe 20 angefängt. Eigentlich dürften Horde-Charaktere über die Bedrohung nur müde lächeln, denn bis ein Charakter auf Stufe 20 einen Feind auf Stufe 120 besiegt, vergehen im Regelfall mehrere Minuten. Oft ist es gar unmöglich, weil der Held auf Level 120 sich durch passive Effekte so krass heilt, dass er gar nicht sterben kann.

Doch nicht in diesem Fall. Im folgenden Video seht ihr, wie die kleine Heldin auf Level 20 sich Feinde auf Level 120 vorknöpft und sie zerlegt. Schlecht ausgerüstete Spieler sterben quasi sofort, gut gerüstete Spieler halten ein paar Sekunden durch.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie funktioniert das? Der Trick ist, wie schon in vielen Videos zuvor, die mitunter merkwürdige PvP-Skalierung in World of Warcraft. Die sorgt dafür, dass schwache Charaktere einen Boost bekommen. Durch die Verbindung verschiedener Effekte, lässt sich das jedoch bis zu einem absurden Maß maximieren.

Ein Freund (in dem Fall Rextroy) muss die „Vereint stehen“-Fähigkeit in seiner Azerit-Rüstung haben. Diese erhöht das Primärattribut von Mitspielern in der Nähe um eine große Menge, wenn der Effekt ausgelöst wird.

Das Schmuckstück Herr Leckermaul aus Drustvar. Dies erhöht das Tempo eines Mitspielers um 990 für 15 Sekunden. Bei einem Level-20-Charakter sind das 300 % Tempo.

Niedrige Ausrüstung für Stufe 20, die ihn auf 16 % Vielseitigkeit bringt.

Das Talent „Einsamer Winter“ erhöht den Schaden um weitere 25%.

Der Frostmagier kommt somit auf knapp 8.000 % Bonusschaden. Hagel hat eine Zauberzeit von nur noch 0,75 Sekunden – das ist knapp so viel wie die globale Abklingzeit, kann also permanent „gespammt“ werden.

Frostmagier – die unterschätze Gefahr.

Alles zusammen verursacht ca. 200.000 DPS an Spielern auf Stufe 120. Es braucht nur wenige Sekunden, um Charaktere zu zerlegen.

Funktioniert das mit allen Klassen? Nein. Die Skalierung scheint bei allen Klassen und Fähigkeiten unterschiedlich zu sein. Rextroy hat nur mit dem Frostmagier so zuverlässige Ergebnisse erzielt, denn hier skalierten der Frostblitz und Hagel die besten Ergebnisse. Es bleibt abzuwarten, wie lange diese Möglichkeit noch besteht – denn so hat sich Blizzard das sicher nicht gedacht.

Was haltet ihr von diesen und Rextroys anderen Videos, in denen er etwa 20 Spieler gleichzeitig zerlegt? Cool, was er alles so herausfindet? Oder ist das klares Exploiten von Bugs?