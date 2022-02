WoW: Saison der Meisterschaft bekommt noch mehr Loot und XP

Die Saison der Meisterschaft in World of Warcraft wird stark verändert. Es gibt mehr XP, mehr Tränke und deutlich mehr Loot aus Raids.

Mit der Season of Mastery hat World of Warcraft: Classic so manch einem Fan schon viele Wünsche erfüllt. Die Bosse wurden härter, das Leveln geht schneller von der Hand und sogar einen „Iron Man“-Buff gibt es, bei dem Spieler nur ein einziges Leben haben, bevor sie den Buff verlieren und damit an der Challenge scheitern.

Jetzt hat Blizzard noch mehr große Änderungen beschlossen, um sich den gewandelten Wünschen und Spielsystemen der Saison der Meisterschaft besser anzupassen.

Was soll sich ändern? Grundsätzlich bringt der PTR drei große Änderungen, die das Spiel umkrempeln werden:

Bosse in Onyxias Hort, dem Geschmolzenen Kern und dem Pechschwingenhort droppen einen zusätzlichen Gegenstand.

Alchemisten der Maximalstufe haben eine Chance, beim Herstellen von Tränken, Elixieren und Fläschchen zu „proccen“ und so mehrere alchemistische Erzeugnisse herzustellen.

Die Bonuserfahrung des Buffs „Das Abenteuer erwartet euch“ („Adventure Awaits“) wurde von 40 % auf 100 % erhöht.

Warum macht Blizzard das? Für die Änderungen gibt es unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich gehen die Entwickler damit aber auf die sich wandelnden Wünsche der Spielerschaft ein. Immerhin haben die meisten Spieler der „Saison der Meisterschaft“ einen anderen Anspruch an das Spiel als diejenigen, die gerne im traditionellen WoW: Classic unterwegs sind.

Die Änderungen zielen darauf ab, dass Spieler weniger Zeit mit Inhalten verbringen müssen, die ihnen kaum oder nur wenig Freude bereiten.

Zusätzliche Beute sorgt für ein schnelleres Ausrüsten des ganzen Raids. Da die Saison der Meisterschaft die verschiedenen Phasen schneller durchläuft als das eigentliche WoW: Classic, bleibt auch weniger Zeit, um etwa das „Tier 1“- oder „Tier-2“-Set vollständig zu farmen. Mehr Items erhöhen somit die Chance, den aktuellen Content wirklich „fertig“ zu haben, bevor die nächste Phase startet.

Alchemisten erstellen bald mehr Tränke – aber die werden ja auch benötigt.

Dass Alchemisten künftig in der Lage sind, mehrere Fläschchen und Tränke gleichzeitig herzustellen und dabei durch „Proccs“ Materialien zu sparen, dürfte wohl ebenfalls eine Auswirkung der erhöhten Schwierigkeit sein. Zum einen bedingen härtere Kämpfe, dass Spieler mehr Buffs in Form von Tränken und Fläschchen konsumieren, zum anderen verbraucht das Farmen von Fläschchen selbst für den Eigenbedarf schon sehr viel Zeit, die Spieler lieber in andere Aktivitäten stecken würden.

Die zusätzlichen Erfahrungspunkte werden das Leveln noch einmal drastisch beschleunigen und dafür sorgen, dass viele auch mit Zweitcharakteren schneller im Endgame ankommen und nicht viele Wochen mit dem Leveln verbringen müssen.

Was kommt noch? Abgesehen von diesen größeren Änderungen, behandelt der PTR vor allem Anpassungen am kommenden Raid „Pechschwingenhort“ („Black Wing Lair“). Auch hier wurden die Bosse ein wenig verstärkt, an den Lebenspunkten der einzelnen Feinde geschraubt und jede Menge Fehler behoben, die sich eingeschlichen hatten.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei um Angaben vom PTR handelt. Es wäre durchaus möglich, dass sich bis zum Release des nächsten Patches noch eine Menge ändert.

Was haltet ihr von den Änderungen? Gute, sinnvolle Anpassungen für die Saison der Meisterschaft? Oder entwickelt sich das alles viel zu weit vom klassischen WoW weg?