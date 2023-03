WoW: 10 leichte Missionen für den Handelsposten im März, um schnell die 1.000 Devisen zu erhalten

Die leichtesten Aufgaben im Handelsposten sind schnell erledigt. Wir verraten, wie ihr die Missionen in World of Warcraft besonders schnell abschließt.

Auch im März hat der Handelsposten von World of Warcraft wieder schicke Belohnungen und die will man natürlich so schnell es geht abstauben. Damit das allerdings gelingt, müsst ihr die monatlichen 1.000 Händlerdevisen sammeln. Diese winken, wenn ihr verschiedene Aufgaben für euer „Reisetagebuch“ erledigt.

Wie schon zuvor, gibt es im März allerdings so viele Aufgaben, dass ihr nur einen Bruchteil davon erledigen müsst, um an die begehrten 1.000 Punkte zu kommen. Wir zeigen euch daher, welche Aufgaben sich als besonders effizient erwiesen haben und in der Summe nur wenig Spielzeit benötigen, um das Maximum an Belohnungen zu erhalten.

Insgesamt haben wir ein paar mehr Aufgaben aufgelistet, als ihr tatsächlich für die 1.000 Punkte benötigt – so könnt ihr selbst noch eine Auswahl treffen und auf die eine oder andere Mission verzichten. Einfach und schnell zu erledigen sind die von uns gewählten Aufgaben aber alle.

Die besten Aufgaben für den Handelsposten im März 2023

Aufgabe: Schließt die optionalen Geschichtsstränge auf den Ebenen von Ohn’ahra ab.

Belohnung: 150 Reisepunkte

Diese Aufgabe werden die allermeisten von euch schon nebenbei erledigt haben. Ihr müsst dafür lediglich alle Nebenquests im Gebiet Ohn’ahra abschließen, was euch auch ordentlich Ruf bringt. Diese Aufgabe wird euch auch rückwirkend angerechnet!

Aufgabe: Tötet Kael’thas Sonnenwanderer auf der Terasse der Magister.

Belohnung: 150 Reisepunkte

Die Mission ist selbsterklärend, ihr müsst lediglich den Endboss Kael’thas Sonnenwanderer in der Terasse der Magister besiegen. Das ist ein Dungeon auf der Insel Quel’danas, die ihr von Shattrath aus erreicht. Auf Stufe 60 könnt ihr solo durch den Dungeon laufen, denn die Feinde sind viele Stufen unter euch und sterben quasi schon, wenn sie euch nur sehen.

Aufgabe: Schließt eine PvP-Weltquest auf den Dracheninseln ab

Belohnung: 100 Reisepunkte

Aktiviert in Valdrakken den Kriegsmodus und schaut dann nach PvP-Weltquests auf der Weltkarte. In der Regel könnt ihr diese Quests erledigen, ohne wirklich PvP zu betreiben – denn es gibt fast immer auch ein „PvE-Ziel“. Das sind leicht verdiente Punkte.

Ein paar Aufgaben habt ihr vermutlich schon automatisch erledigt.

Aufgabe: Schließt 30 Quests ab

Belohnung: 200 Reisepunkte

30 Quests klingt nach einer Menge, ist aber relativ schnell erledigt. Gerade wöchentliche Berufs-Quests summieren sich rasch – vor allem dann, wenn ihr mehrere Charaktere spielt.

Aufgabe: Schließt 15 Weltquests ab

Belohnung: 150 Reisepunkte

Das könnt ihr mit der vorangegangenen Aufgabe kombinieren, denn Weltquests zählen auch für das 30-Quest-Ziel.

Aufgabe: Erlangt 4.000 Ruf auf den Dracheninseln

Belohnung: 150 Reisepunkte

Auch diese Aufgabe erledigt ihr ganz nebenbei, während ihr das Ziel für Weltquests oder normale Quests erfüllt. Allein die Kombination dieser drei Aufgaben beschert euch fast die Hälfte der notwendigen Punkte!

Aufgabe: Erfüllt 10 Handwerksaufträge

Belohnung: 200 Reisepunkte

10 Handwerksaufträge mag nach viel klingen – aber ihr müsst euch einfach nur selbst Aufträge zuschustern. Das geht mit Twinks oder Gildenkollegen, die euch einfach besonders simple Aufträge zuspielen. Das ist in wenigen Sekunden erledigen.

Aufgabe: Besiegt einen Weltboss der Dracheninseln

Belohnung: 100 Reisepunkte

Einen Weltboss wollt ihr auf Stufe 70 sowieso besiegen – und sei es nur wegen der Weltquest-Belohnung. Sucht euch einfach im Gruppenfinder eine Gruppe, das ist rasch erledigt.

Aufgabe: Benutzt die Überjustierte Corgibrille

Belohnung: 50 Reisepunkte

Diese Brille ist ein Spielzeug und gibt es jedes Jahr während des Geburtstags-Events von World of Warcraft. Verwendet sie einfach, falls ihr sie besitzt, und sichert euch die einfachen Punkte.

Aufgabe: Verdient 7.500 Ehre

Belohnung: 200 Reisepunkte

Wer gerne PvP spielt, der erledigt diese Aufgabe ohnehin locker nebenbei, alle anderen müssen sich vielleicht etwas überwinden. 7.500 Ehre ist allerdings recht schnell verdient. Denkt dabei auch an die wöchentlichen PvP-Quests, die zusätzliche Ehre gewähren.

Welche Items ihr euch diesen Monat holen könnt, haben wir in den Handelsposten-Belohnungen für März 2023 vorgestellt.