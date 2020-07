So schaltet ihr Weltquests in WoW: Battle for Azeroth frei

Wer Weltquests im aktuellen WoW-Addon abschließen will, der muss sie erstmal freischalten. Dafür sind ein paar Voraussetzungen notwendig.

Weltquests sind in World of Warcraft: Battle for Azeroth wichtig. Um sich gleich für Dungeons und später auch Raids oder PvP vorzubereiten, wollen viele direkt mit Weltquests anfangen – doch die fehlen womöglich. Wir verraten in diesem kleinen Guide, wie ihr World Quests in Battle for Azeroth freischalten könnt.

WoW-Guide: Voraussetzungen für World Quests in Battle for Azeroth

Die Maximalstufe ist notwendig: Die wichtigste Voraussetzung für das Freischalten der Weltquests ist das Erreichen von Level 120. Vorher werden Weltquests auf Kul Tiras und Zandalar gar nicht angeboten.

Ruf bei drei Fraktionen: Um Weltquests freizuschalten, muss ein Charakter freundlich bei drei verschiedenen Fraktionen von Battle for Azeroth sein.

Hordler benötigen freundlichen Ruf bei: Zandalariimperium Talanjis Expedition Voldunai

Allianzler benötigen freundlichen Ruf bei: Prachtmeeradmiralität Die Sturmwacht Glutorden



Um diesen Ruf zu erreichen, genügt es im Regelfall, einige Quests in allen drei Zonen der eigenen Fraktion zu erledigen. Schon nach wenigen Quests pro Gebiet ist die Voraussetzung erfüllt. Lediglich beim Glutorden in Drustvar dauert das ein wenig, da die Questreihe erst später Ruf gewährt – dafür aber gleich eine große Menge.

WoW: Alle Infos zu „Battle for Azeroth“ in der Übersicht

Die Kriegskampagne vorantreiben: Diesen Schritt übersehen die meisten Spieler bisher. Um die Weltquests freizuschalten, muss die Kriegskampagne vorangetrieben werden. Ihr müsst sie so weit spielen, dass ihr mindestens in allen drei Gebieten der gegnerischen Fraktion einen Stützpunkt errichtet habt. Die Kriegskampagne startet immer auf dem jeweiligen Schiff eurer Fraktion in Boralus oder Dazar’alor. Dabei schaltet ihr „im Vorbeigehen“ auch die Inselexpeditionen frei.

Pfeife als Belohnung: Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, könnt ihr auf eurem Schiff die Quest „Die Vereinigung von Kul Tiras“ (Allianz) bzw. „Die Vereinigung von Zandalar“ (Horde) abgeben. Das schaltet die Weltquests auf beiden Kontinenten frei und gibt auch die Pfeife des Flugmeisters. Mit dieser könnt ihr euch direkt zu einem Flugmeister teleportieren.

Wenn ihr bereits eine Pfeife aus Legion besitzt, dann wird diese einfach aufgewertet.

Was bringen Weltquests? Weltquests sind eine der grundlegenden Endgame-Aktivitäten von WoW: Battle for Azeroth, besonders für frische Charaktere auf der Maximalstufe. Sie geben nicht nur Ruf, Gold und Artefaktmacht, sondern belohnen oft auch mit guter Ausrüstung, die dann den Zugang zu Dungeons und Raids erleichtert. Außerdem erhaltet ihr dafür auch die wichtige Währung der Echos von Ny’alotha, um Verderbnis-Effekte zu kaufen.

Endlich Level 120 – Das gibt’s im Endgame von WoW: Battle for Azeroth

Habt ihr noch Spaß an den Weltquests? Oder wartet ihr bereits sehnsüchtig auf die nächste Erweiterung Shadowlands?

Ihr wollt keine News mehr zu WoW: Battle for Azeroth verpassen? Dann lasst doch einen Like auf unserer WoW-Facebookseite da!