WoW Guide: So zähmen Jäger die schicke Geisterbestie Sul’raka

Ein neuer Begleiter für Jäger in World of Warcraft ist ein echter Hingucker. Wir verraten, wie ihr ihn fangen könnt.

Jäger in World of Warcraft spielt man vor allem aus zwei Gründen: Um auf sämtliche Beute Bedarf zu würfeln und eine Menge einzigartiger Tiere als Begleiter zu haben. Auch in Patch 10.2 Wächter des Traums gibt es wieder ein paar ganz besondere Tiere, die von Jägern gezähmt werden können. Wir zeigen euch heute, wie ihr die rote Katze fangen könnt.

Sul’raka könnt ihr nur im Smaragdgrünen Traum antreffen, der Endgame-Zone von Patch 10.2.

Die Kollegen von wowhead haben die Patrouillen-Route von Sul’raka bereits ausfindig gemacht. Ihr könnt sie auf diesem Screenshot sehen:

Sul’rakas Route – sie bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn. (Bildquelle: wowhead)

Sul’raka als Jäger in WoW fangen

Beachtet, dass Sul’raka sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Lauft also selbst am besten mit dem Uhrzeigersinn und achtet auf die großen Fußspuren, die dann auftauchen können, sobald Sul’raka in der Nähe ist.

Wie kann man Sul’raka fangen? Zum einen müsst ihr ein Tierherrschafts-Jäger sein und dann ein paar kleine Tricks anwenden. Um Sul’raka aus der Verstohlenheit zu locken, müsst ihr ein Leuchtfeuer auf sie schießen – da ihr sie nicht genau sehen könnt, platziert das Leuchtfeuer einige Meter vor der letzten Spur, die aufgetaucht ist.

Belegt sie anschließend sofort mit einem Mal des Jägers, damit ihr Sul’raka auch weiterhin aufspüren könnt. Zusätzlich dazu könnt ihr sie mit einer Eiskältefalle kurz festhalten.

Sul’raka besitzt dazu auch eine sehr kurze Respawn-Zeit. Die meisten Jäger müssen sich also nicht wochenlang auf die Pirsch legen, sondern dürften die schicke Katze bereits nach weniger als einer Stunde ihr Eigen nennen.

Die übergroße Katze Sul’raka zählt als Geisterbestie, obwohl sie gar keinen durchscheinenden Körper hat – solche Designs hat Blizzard in der Vergangenheit bereits immer mal wieder eingeführt.

Habt ihr euch Sul’raka bereits geholt oder konntet ihr ihre Fährte noch nicht ausfindig machen?