Ein Zombie-Film hat eine der teuersten gelöschten Szenen aller Zeiten – Ein neues Ende kostete 25 Millionen $

Dem Forscher gelingt es, seine Familie zu kontaktieren, die in einem Flüchtlingslager in den USA festsitzt. Seine Frau hat sich aus Not prostituiert. Lane macht sich auf, seine Famile zu retten. Der Film endet damit, dass er mit seiner Einheit die Küste von Oregon stürmt.

Was ist das für ein Film? World War Z ist ein Zombie-Film aus dem Jahr 2013 mit Brad Pitt in der Hauptrolle und Marc Forster hinter der Kamera. Trotz dieses vielversprechenden Duos sah es zwischenzeitlich gar nicht gut für den Blockbuster aus.

