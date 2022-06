Windows 11 soll sich einfach von selbst auf eurem PC installieren – So könnt ihr das verhindern

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was ist genau das Problem? Microsoft möchte gerne, dass viele User auf Windows 11 wechseln. Jetzt berichten einige User, dass das System das Upgrade auf Windows 11 automatisch herunterlädt und anschließend installieren möchte. Das erklären sowohl ein Autor bei PCGamer als auch mehrere User in der Microsoft-Community . Auch auf reddit gibt es immer wieder User, die sich über ein plötzliches Upgrade beklagen (via reddit.com oder reddit.com ).

