Wie wichtig sind euch Mounts und Pets in MMORPGs?

Verschiedene Mounts, Pets und andere kosmetische Items dieser Art gehören mittlerweile fest zu MMORPGs dazu. Wie viel Wert legt ihr darauf beim Spielen?

Von allen Gaming-Genres bieten sich MMORPGs wohl mit am meisten dafür an, dass man sie mit allen möglichen kosmetischen Sachen vollstopft. Die gängigsten davon, die in den meisten dieser Spiele vorkommen, sind Mounts und Pets.

“Alteingesessene” MMORPGs wie WoW oder FFXIV bieten ihren Spielern mittlerweile eine riesige Auswahl aus verschiedenen kosmetischen Items, mit denen sie ihre Charaktere aufpeppen können. Es gibt Hunderte von Mounts und Pets, manche davon sind echt schwer zu bekommen und gelten gewissermaßen als “Statussymbole.” Andere sind nur für kurze Zeit oder nur im Cash-Shop verfügbar.

Während viele Mounts in MMORPGs sehr cool aussehen, sind andere eher ausgefallen.

Für manche MMORPG-Fans kann das sogar ein ausschlagendes Kriterium dafür sein, wie viel Zeit sie in dem Spiel verbringen. Die Sammler unter uns investieren oft unglaublich viel Zeit und Mühe (manchmal auch Geld), um ein bestimmtes seltenes Mount oder Pet in die Hände zu bekommen.

Aber es gibt auch genug Leute, die die ganzen Cosmetics eher kaltlassen. Sie nutzen das normale Starter-Mount und sehen keinen Grund, etwas daran zu ändern, solange es ihnen keine Gameplay-Vorteile bietet. Immerhin können Mounts unterschiedliche Reitgeschwindigkeiten haben und Pets bieten manchmal zusätzliche Inventarplätze.

Zu welchem Spielertyp zählt ihr euch dazu?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr uns verraten, wie viel Wert ihr auf eine Vielfalt von Cosmetics in einem MMORPG legt. Jeder kann nur eine Stimme vergeben und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Sattelt eure edlen Rösser und verratet uns, wie wichtig sie euch sind: Gehört ihr zu den Sammlern, die in einem MMORPG möglichst alle Mounts und Pet haben wollen? Seid ihr bereit, Geld dafür auszugeben oder zieht ihr da eine Grenze? Sind euch die Cosmetics völlig egal oder empfindet ihr sie vielleicht sogar als störend?

Schreibt es uns in die Kommentare und zeigt auch gerne eure Lieblings-Mounts und Pets aus MMORPGs!