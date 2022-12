5 coole Mounts, die ihr in WoW Dragonflight schnell bekommt

In WoW Dragonflight gibt es Dutzende von Mounts. Eine Auswahl an prachtvollen und schnell verfügbaren Reittieren findet ihr hier.

Neben den coolen, fliegenden Drachenmounts, die ihr aus vier Grundtypen weiter aufwerten und anpassen könnt, gibt es in der neuen Erweiterung Dragonflight auch reguläre Reittiere, die ihr erwerben könnt. Einige davon sind sehr selten und schwer zu bekommen. Andere wiederum sehen cool aus und es gibt sie recht schnell zu Spielbeginn.

Leicht zu haben und trotzdem schick – Holt euch diese 5 Mounts

In den folgenden Absätzen findet ihr eine Auswahl an Reittieren, die ihr euch früh im Spiel in Dragonflight holen könnt.

Lizi – Donnerrückgrattrampler

Was ist das? Hinter dem niedlichen Namen “Lizi” steckt ein kolossales Echsentier der Spezies “Donnerrückgrattrampler”. Lizis ultimatives Lebensziel ist es übrigens, alle Früchte der Welt zu verputzen. Bis sie das aber geschafft hat, könnt ihr sie gern als Reittier nutzen.

Wie und wo bekommt man es? Lizi ist leicht zu bekommen. Ihr müsst lediglich eine Quest abschließen, die passenderweise „Donnerrückgrat zähmen, leicht gemacht“ heißt. Ihr findet diese Aufgabe im Gebiet “Ebenen von Ohn’ahra”

Ottuk des Elfenbeinhändlers

Was ist das? Wolltet ihr schon immer einmal auf einem niedlichen Riesenotter reiten? Dann macht euren Traum wahr und holt euch ein Ottuk-Mount. Das Ottuk des Elfenbeinhändlers ist ein grau-weißes Tier, das einen Sattel aus Stoßzähnen und eine Angelrute bei sich hat.

Wie und wo bekommt man es? Das Ottuk des Elfenbeinhändlers ist leicht zu haben. Ihr müsst lediglich drei Ringe – die ihr in Dungeons erbeuten könnt – beim Händler Tattakiaka im Azurblauen Gebirge eintauschen.

Sturmbalgsalamanther

Was ist das? Hier handelt es sich um ein furchterregendes Tier, das wie eine Mischung aus Echse und Raubkatze daherkommt. Dieses Exemplar wurde von mächtiger Sturmenergie erfüllt und ist trotzdem gelassen genug, um sich reiten zu lassen. Eine echte Seltenheit unter diesen streitbaren Bestien!

Wie und wo bekommt man es? Um den Sturmbalgsalamanther zu bekommen, müsst ihr abwarten, bis die Weltereignisse der Primalisten-Invasionen verfügbar sind. Wenn ihr diese Angriffe abwehrt, könnt ihr euch Elementarüberfluss als Ressource verdienen. Wenn ihr 2.000 davon bei Mythressa in Valdrakken eintauscht, bekommt ihr euer Salamanther-Mount.

Zenetkücken

Was ist das? Dieses Tierchen ist ein prächtiger Vogel mit schwarz-rotem Gefieder. Ein würdiges Reittier für alle Erforscher der Dracheninseln.

Wie und wo bekommt man es? Um das Zenet-Küken zu bekommen, müsst ihr ein wenig grinden. Denn das Ei wird von einem bestimmten Monster namens “Zenet Avis” gedroppt. Dieses Monster findet ihr in den Ebenen von Ohn’ahra.

Flatterlibellen

Was ist das? Diese Reittiere sind riesenhafte Insekten, genauer gesagt Libellen. Sie kommen in verschiedenen Farben, wie die Azurblaue Flatterlibelle. Wenn ihr also schon immer auf einem schillernden Libellentier reiten wolltet, dann ist dieses Mount genau richtig für euch.

Wie und wo bekommt man es? Die Flatterlibellen gibt es bei der Drachenschuppenexpedition regulär zu kaufen. Ihr müsst nur erst Ruhmstufe 25 bei dieser Fraktion erreicht haben, dann könnt ihr euch die schillernden Schönheiten holen.

So viel zu den coolen und leichter zuschnappenden Mounts in Dragonflight. Wenn ihr noch mehr Reittiere und Infos dazu sucht, dann schaut doch hier rein: WoW Dragonflight: Alle neuen Mounts und wo ihr sie bekommt.