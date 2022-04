Wie viel Geld habt ihr für euer aktuelles PC-Zubehör ausgegeben?

Also erzählt mal: Auf wie viel Euronen kommt ihr, wenn ihr den Wert eurer PC-Peripherie zusammenzählt? Welcher Teil davon war der teuerste? Worauf legt ihr bei dem Zubehör besonders viel Wert? Oder ist es euch relativ egal, was ihr nutzt, solange der Kram richtig funktioniert?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr angeben, wie viel Geld ihr für euer aktuelles Peripherie-Setup ausgegeben habt.

PC-Zubehör gibt es in allen Farben, Formen und vor allem Preiskategorien. Wie viele Peripherie-Geräte verwendet ihr so und was haben sie euch gekostet? Erzählt mal.

Insert

You are going to send email to