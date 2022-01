Was passiert, wenn ihr eure Nintendo Switch OLED 2000 Stunden laufen lasst?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Burn-In überhaupt? Als Burn-In bezeichnet man bei einem OLED-Fernseher, wenn sich statische Inhalte wie TV-Logos oder auch Bauchbinden „einbrennen“. Im Bild bleibt dann eine Art Schatten zurück. Das liegt an den verbauten Leuchtkristallen im Display.

