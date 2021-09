Nintendo Switch OLED Reviews – Das sagen erste Stimmen zum Upgrade

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tom Marks geht sogar so weit und behauptet, dass alle Drittanbieter-Ständer jetzt einpacken könnte, weil der neue Standfuß so gut sei.

Tom Marks von IGN konnte die OLED-Version ebenfalls bereits ausprobieren (via ign.com ). In seinem Hands-on vergleicht er das neue Modell mit dem alten Modell ohne OLED. Vor allem die Farben wirken beim OLED einfach satter und kräftiger, das OLED böte eine bessere Blickwinkelstabilität. Egal von welcher Richtung ihr das Display betrachtet, die Farben sehen immer gleich aus.

Das sagen erste Tester: Dieter Bohn von TheVerge hat bereits die OLED-Version ausprobiert (via theverge.com ). So erklärt er in seinem Hands-on, dass es sich bei dem neuen OLED um eine sinnvolle Verbesserung für den Handheld handle.

