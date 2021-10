Nintendos neue Konsole ist gestartet. Einige Käufer haben eine komische Folie auf dem Display entdeckt. Nintendo erklärt jetzt, warum ihr die Folie auf keinen Fall abnehmen solltet.

Nintendos neue Switch OLED kommt mit einem neuen Display und viele Tester loben das tolle, helle Display der neuen Konsole. Denn Nintendo hat anstatt eines LCDs das namensgebenden OLED verbaut. Dieses OLED bietet deutlich sattere und kräftigere Farben als das bisherige LCD, den ihr bei der normalen Switch oder dem Lite-Modell findet. Dennoch hatte die Community gemischt auf die Vorstellung der Switch OLED reagiert.

Nun ist einigen Usern aufgefallen, dass sich auf der Oberfläche eine dünne Folie befindet und einige von den Käufern haben bereits versucht, diese Folie zu entfernen. Sie gingen wohl davon aus, dass es sich mehr um Verpackung als um sinnvollen Schutz handle.

Nintendo erklärt aber jetzt, dass ihr genau diese Folie unbedingt auf der Konsole lassen solltet. Denn die Folie ist für eure Sicherheit da, falls euch die Konsole etwa auf den Boden fällt und das neue Display zu zerbrechen droht.

Schutzfolie schützt euch bei Beschädigungen des OLEDs

Was ist das für eine Folie? Bei der Folie auf dem OLED handelt es sich um einen “anti-scattering adhesive film”. Dahinter steckt eine Neuerung von Nintendo. Denn das neue OLED besteht aus Glas, bei der Switch und der Switch Lite bestand der Bildschirm noch aus Plastik.

Was macht die Folie? Stellt euch vor, ihr seid unterwegs und euch rutscht eure neue Spielekonsole aus der Hand. Glas hat den Nachteil, zu zerbrechen und dann seine Einzelteile in alle Richtungen zu verteilen, was sehr gefährlich sein kann.

Die Schutzfolie kann zwar nicht verhindern, dass das Glas bricht, soll euch jedoch davor schützen, dass die Glassplitter in alle Richtungen fliegen und euch treffen könnten. Als zusätzlicher Effekt kommt hinzu, dass die Folie außerdem das Display vor Kratzern schützen soll.

So sieht die neue Nintendo Switch OLED in Weiß aus.

Laut Nintendo sollt ihr die Folie nicht entfernen

Das sagt Nintendo: In einem Statement dem Online-Magazin IGN gegenüber hatte Nintendo jetzt noch einmal deutlich gemacht, dass ihr die Folie unbedingt darauf lassen solltet (via ign.com). In dem Statement schreibt Nintendo:

Wie auf Seite 2 des Dokuments “Nintendo Switch OLED Health and Safety Information and Usage Guidelines” angegeben, zieht bitte den “anti-scattering adhesive film” nicht vom OLED-Bildschirm der Konsole ab.

Nintendo erklärt aber auch, dass ihr auf die dünne Folie noch ein weiteres, richtiges Schutzglas befestigen könnt. Nur sollt ihr bitte diese Folie auf der Konsole lassen und sie nicht ablösen, denn damit deaktiviert ihr die wichtige Sicherheitsfunktion, welche die Folie bietet.

Was denkt ihr? Habt ihr euch schon eine OLED-Version gekauft und seid ebenfalls auf die dünne Folie gestoßen?

Solltet ihr nach einer Nintendo Switch OLED suchen und noch keine bekomme haben: In diesem Artikel stellen wir euch alle Händler vor, wo ihr die Switch OLED offiziell kaufen könnt.