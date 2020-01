Checkt, was ihr in den letzten 10 Jahren auf eurer Xbox erreicht habt

Mit dem TrueAchievements-Tool könnt ihr nachsehen, was ihr schon alles auf eurer Xbox erreicht habt. Das läuft unter dem Hashtag „MyDecadeOnXbox“. Wir zeigen euch, wie das geht.

Was ist das für ein Tool? Kürzlich begeisterten sich viele PlayStation-Spieler für ein Werkzeug, das ihnen detaillierte Infos zu ihrem Spielverhalten auf Sonys Konsole liefert. Das lief unter dem Motto „MyPSYear2019“.

Die guten Nachrichten für Xbox-Spieler sind: Ihr könnt das auch. Verknüpft dafür einfach TrueAchievements mit eurem Xbox-Account und schon könnt ihr nachsehen, was ihr in den letzten Jahren so alles mit eurem Account erreicht habt.

MyDecadeOnXbox zeigt euch, zu wie viel Prozent ihr ein Spiel eigentlich durchgespielt habt und was die ersten wichtigen Achievements sind, die ihr freigespielt habt. Diese und viele weitere Infos könnt ihr bequem einsehen.

Wie entscheidet ihr, ob ihr Xbox Series X oder PS5 kauft?

MyDecadeOnXbox – Diese Zahlen und Details zeigt TrueAchievements

Das seht ihr: In einer übersichtlichen Grafik seht ihr, wie viele Games ihr gespielt habt, wie hoch der Euro-Wert dieser Spiele ist, wie viele Erfolgspunkte ihr gesammelt habt und welche Erfolge davon besonders selten sind.

Außerdem wird heruntergebrochen, in welchen Genres ihr am meisten Zeit verbracht habt. Open World, Sport, Rennen? Erfahrt mehr über euer Lieblingsgenre mit eurem Xbox-Account.

Seht außerdem, auf welchen Plattformen ihr am meisten gezockt habt. Xbox One? 360? PC? In welchen Monaten habt ihr besonders viel gespielt und was war der Tag, an dem ihr am meisten gerissen habt? All das findet ihr auf der Übersichtsgrafik unter trueachievements.com/Decade.

Beispiel für eine Decade-Grafik des Nutzers Nighthawk205 – Quelle: TrueAchievements.com

So nutzt ihr TrueAchievements

Wie geht das? Zunächst besucht ihr die Webseite von TrueAchievements.com und verknüpft mit eurem Konto dort euer Xbox-Konto. Wer will, kann sich auch direkt mit seinem Xbox-Konto dort anmelden.

Je nach Sicherheitsstatus eures Kontos müsst ihr dann durch den Authenticator bestätigen, dass TrueAchievements Zugriff auf eure Xbox-Stats erhält.

Eure Daten wie Spielzeit müssen öffentlich einsehbar sein, damit ihr euch registrieren könnt. Seid ihr dort registriert, folgt ihr dem oberen Link zur Übersichtsgrafik und könnt eure personalisierte Seite aufrufen.

Wenn ihr mögt, dann teilt doch ein paar coole Infos eurer Xbox-Decade bei uns in den Kommentaren. Was ist euer seltenster Erfolg?