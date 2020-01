Es posten gerade PS4-Spieler überall ihre Spielzeit – Wie war eure 2019?

„Wie viel PS4 hab ich eigentlich letztes Jahr gespielt?“ Diese Frage beantwortet eure PS4 gerade für euch – und in den sozialen Netzwerken werden die Ergebnisse munter mitgeteilt!

Jahresrückblick anschauen & Boni holen: Auf der offiziellen Website braucht ihr euch nur mit euren PSN-Daten anzumelden, um euch eure „Playstation Highlights 2019“ anzuschauen. Und damit nicht genug: Ganz am Ende bekommt ihr auch noch Belohnungen in Form von einem Gratis-Design und Avataren, die euren jeweiligen Lieblingsgenres entsprechen.

Wie viele waren es bei euch?

#MyPSYear2019 trendet – so geht’s: Auf der E3 landet Sony nicht, trotzdem wird über die PlayStation geredet: Im Rückblick geht es diesmal nicht wie zuletzt ganze fünf Jahre, sondern nur 365 Tage in die Vergangenheit. Bei Twitter befindet sich der Hashtag „#MyPSYear2019“ bereits weit oben in den weltweiten Trends. Spieler teilen dort ihre Statistiken und Ergebnisse.

Diesmal gibt es noch Belohnungen dazu!

Diese Zahlen zeigt euch „MyPS4Year2019“

Das gibt es zu sehen: In dem Rückblick erfahrt ihr allerhand über euer eigenes Spielverhalten. Was hab ich gespielt? Wie oft hab ich gespielt? Und vor allem – wie lang? All diese Fragen beantwortet euch euer Überblick in den Kategorien:

Anzahl der Spiele

Die 3 Top-Spiele

Euer Top-Genre

Gesamtspielstunden

Lieblingsspielzeit

Eure Erfolge

Eure Downloads

Am Ende bekommt ihr dann noch einen Titel verliehen – je nachdem, mit welcher Art von Spielen ihr euch am meisten beschäftigt habt.

In welchem Spiel stecken eure Spielstunden?

Wie sieht eure Statistik aus? In den sozialen Medien wird bereits fleißig geteilt, diskutiert und angegeben. Jetzt wollen wir auch von euch wissen: Wie sah euer PS4-Jahr aus? Seid ihr zum Meisterstrategen oder zum Sportsfreak aufgestiegen? Wie sehen eure Spielzeiten aus? Und natürlich: Was war euer Lieblingsspiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ob wir uns bald auch über die ersten Statistiken der neuen Generation freuen dürfen?