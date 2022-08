Neues MMORPG Mad World startet bald die Closed Beta – So könnt ihr mitmachen

Wann startet die Beta? Die Closed Beta von Mad World startet am 15. September 2022 und endet am 21. September.

Was ist das für ein Spiel? Mad World ist ein browserbasiertes MMORPG, das von Jandisoft entwickelt wird. Gespielt wird Mad World in der Iso-Perspektive, wodurch es an Spiele wie Diablo oder Lost Ark erinnert.

Das neue MMORPG Mad World wirft euch in eine Welt, in der Dämonen die Menschen unterdrücken. Jetzt gaben die Entwickler den Start der Closed Beta bekannt.

