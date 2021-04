Das Survival-Spiel Valheim fordert euch mit seinen Bosskämpfen immer wieder dazu heraus, besser zu werden. Mittlerweile haben viele von euch mit Sicherheit schon alle Bosse gesehen – Aber welcher fiel euch am schwersten?

In Valheim dreht sich alles ums Kämpfen und darum, dem Allvater Odin Ehre zu gereichen. Dazu gibt es im Spiel aktuell fünf Bosse, die ihr in epischen Kämpfen besiegen könnt.

Anders als bei „normalen“ Gegnern setzen sie euch mit besonderen Fähigkeiten zu, was sie deutlich härter macht als einfache Grauzwerge oder Trolle. Zudem haben sie deutlich mehr Lebenspunkte, wodurch ein Kampf gerne einige Minuten dauern kann.

Bosse sind zudem eine Kern-Mechanik in Valheim und sie dienen als eine Art Grenzpunkte für die Story des Spiels. Ihr müsst einen Boss besiegen, um an die nächste Stufe an Ausrüstung zu kommen – zumindest ist so der Plan.

Der Ablauf sieht eigentlich vor, dass ihr euch langsam auf den Bosskampf vorbereitet und ihn dann mit der besten Ausrüstung bekämpft, die euch zur Verfügung steht. So ist Valheim lose in Kapitel eingeteilt, die sich durchspielen lassen und durch die sich Bosskämpfe so wahnsinnig befriedigend anfühlen.

Verratet uns, welcher Boss euch Angst macht

Jedes Biom des Spiels hat einen eigenen Boss. Im Moment gibt es fünf Biome, die vollständig bespielbar sind und damit auch fünf Bosse. Der Reihe nach sind das:

Eikthyr, der Donner-Hirsch im Grasland – Euer erster größerer Gegner

Der Älteste im dunklen Wald, der Vater der Grauzwerge

Knochenwanst im Sumpfland, eine lebende Masse aus totem Fleisch und Verwesung

Moder im Gebirge, die Drachenmutter, die ihre Kinder schützen will

Yagluth in den Ebenen, der „ungekrönte“ König und mittlerweile ein riesiges Kobold-Skelett

Das Skelett Yagluth ist der aktuell letzte Boss.

In Zukunft soll es noch weitere Biome und damit mehr Bosse geben, die jedoch noch dauern könnten. Das kommende Nebelland-Biom und sein Boss könnten euch jedoch ziemlich anekeln.

Nun wollen wir aber erst einmal von euch wissen, welchen Boss ihr am schwersten fandet. Stimmt ab und sagt euch, wo ihr die größten Probleme hattet. Selbst, wenn ihr alle Bosse mit Leichtigkeit besiegt, hattet ihr mit Sicherheit irgendwo den ein oder anderen schweren Moment.

Schreibt uns in die Kommentare, welchen Boss ihr besonders schwer fandet – oder besonders unterhaltsam. Welche neuen Bosse und Mechaniken würdet ihr euch in Zukunft wünschen?

Einigen Spielern fallen sowohl die Bosse als auch das ganze Spiel leichter als gedacht. Es gibt deswegen schon verrückte Wikinger, die sich eigene Herausforderungen stellen – etwa keinen Boss zu besiegen außer den letzten. Probiert euch doch auch daran, falls euch die Bosse zu leicht erscheinen.

Habt ihr selbst alle Bosse schon erledigt? Wollt ihr noch eine Weile weiterspielen aber wisst nicht genau, was ihr tun sollt? Valheim bietet eine Menge Inhalte, die selbst nach Yagluth noch für viele Stunden unterhalten können:

