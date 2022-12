Oldschool-Shooter ist 97 % positiv auf Steam, bekommt den seltsamsten Mod-Support überhaupt

Der Retro-Shooter Ultrakill erschien bereits vor ein paar Jahren im Early Access. Jetzt haben die Entwickler einen „offiziellen Mod“ veröffentlicht, der etwas kurios ist. Der Mod mit dem Namen „UKButt“ ermöglicht euch nämlich die Unterstützung von Sextoys. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Was ist Ultrakill? Ultrakill ist ein brutaler First-Person-Shooter mit Retro-Optik und erinnert grafisch an diverse Shooter aus den 90er-Jahren. Das Early-Access-Spiel kostet euch auf Steam derzeit 20,99 Euro und steht bei 97 % positiven Reviews (via Steam).

Am 8.12.2022 hat Ultrakill nun eine offizielle Modifikation bekommen, den es so aber wohl bei noch keinem anderen Shooter gab.

Die 10 besten Singleplayer-Shooter unter 20 €, die ihr 2022 spielen könnt

Das ist der UKButt-Mod für Ultrakill

Was hat es mit dem Mod auf sich? Die neue Modifikation erlaubt die Unterstützung einer Open-Source-Software, mit der die Vibration von Xbox-Controllern und anderen Geräten kontrolliert werden kann. Dass Games eine nachträgliche Rumble-Unterstützung bekommen, ist zunächst auch nichts weiter kurioses.

Die äußerst lange Liste der Geräte, die abseits der Xbox-Gamepads jetzt aber mit Ultrakill funktionieren, ist dann doch überraschend. Die Entwickler listen insgesamt 503 Geräte für ihr Spiel auf.

Und wie man sich beim Namen, der Software „buttplug.io“ denken kann, handelt es sich hierbei vornehmlich um „andere vibrationsfähige Geräte“, und nicht unbedingt um das Xbox-Gamepad.

Die Modifikation für Ultrakill, welche euch diesen Support von buttplug.io erlaubt, heißt UKButt und kann von Github heruntergeladen werden. Auf der Homepage findet ihr ebenfalls direkt eine kurze Anleitung für die Installation und den Gebrauch von UKButt. Die Installation scheint zwar etwas komplizierter zu sein und ein grundlegendes Software-Verständnis vorauszusetzen. Für wirklich motivierte Spielerinnen und Spieler sollte das aber kein allzu großes Hindernis darstellen.

Hier könnt ihr euch das offizielle Video zu UKButt selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wenn UKButt dann installiert ist, wird in dem vibrierenden Gerät eurer Wahl das Rumble entsprechend dem, was in Ultrakill gerade so passiert, ausgelöst.

Die Vibrations-Trigger, die im Moment unterstützt werden, sind das Abfeuern eurer Waffe, Bewegung (Sprinten, Rutschen usw.), Screen Shake (z.B. wackeln des Bildschirms, wenn ihr getroffen werdet) und diversen Aktionen im Menü.

Kostenloser Shooter auf Steam ist wie GTA im PvP – Jede Runde dauert nur 5 Minuten

Das sagt die Community zu UKButt

Wie kam es zu dem Mod? UKButt entstand in Zusammenarbeit von buttplug.io-Chef Kyle „qDot“ Machulis und dem Entwickler von Ultrakill „PITR“ rund eine Woche, nachdem Twitter-User ShammyTV explizit nach dem Feature gefragt hat (via Twitter).

Obwohl wahrscheinlich nur die Wenigsten einen Shooter, bei dem, mit Blut betriebene, Roboter in die Hölle einfallen, mit Sex assoziieren würden, war die Community direkt von der Idee direkt begeistert. Dementsprechend fallen die ersten Reaktionen auf den schnell implementierten neuen Mod bislang auch durch die Bank positiv aus (via Steam).

Und auch Dave Oshry, der CEO von Ultrakill-Publisher „New Blood“ ist von UKButt angetan:

Weiterhin erklärt er etwas verwundert: „Zu keinem Zeitpunkt, als wir das Spiel ursprünglich mit Hakita oder irgendwem bei New Blood getestet oder diskutiert haben, meinte jemand von uns: Sie werden Sex wollen.“ Augenzwinkernd meint er dann allerdings trotzdem noch: „Aber: Gratulation zum Sex.“

Wenn ihr weitere Artikel über kuriose Hardware lesen wollt, werft doch mal einen Blick auf:

Die hässlichsten und kuriosesten PlayStation-Controller