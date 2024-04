Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er glaubt, da hätten Forscher so lange auf Daten gestarrt, bis sie was gefunden hätten, über das sie schreiben können.

Worum ging es denn in dem Artikel:? Der Artikel der Süddeutschen Zeitung beleuchtet eine Studie, in der es heißt, dass das Sitzen vor dem PC das Risiko für eine erektile Dysfunktion erhöht: Alle 1,2 Stunden, die Männer vor dem PC verbringen, steigere das Risiko für eine erektile Dysfunktion um den Faktor 3,57, zitiert man die Studie.

Seine erste Reaktion „Mein kleiner Mann steht wie eine Eins, was hab ich da auf dem Cover zu suchen“ teilte er der Welt dann auch in einem Tweet mit.

Wie reagierte er? In einem YouTube-Video von TrilluXe sieht man, wie der 31-Jährige während einer Partie in Counter-Strike 2 vom Twitch-Chat auf den Artikel aufmerksam gemacht wird, es erst gar nicht fassen kann und lächeln musste.

Der 31-jährige deutsche Streamer TrilluXe diente in einem Online-Artikel der Süddeutschen Zeitung als Motiv für das Titelbild. Doch der Artikel war über „Impotenz vor dem PC“. Der Streamer erfuhr das mitten in einer Partie von Counter-Strike 2 und fand es lustig, aber auch irgendwie nicht.

