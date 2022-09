Twitch-Streamer kauft sich neues Spiel für 200 $ einen Tag vor allen anderen – Kann nicht widerstehen, bereut es sofort

Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung 2023. Im Video erzählen wir euch, was das für ein Spiel ist.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Seltsamerweise twitterte Ronnie2k dann aber am 8. September um 16:30, das Streaming-Embargo sei aufgehoben (via twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So lief das: Als sich der Twitch-Streamer mit NBA2k23 auf die Plattform wagte, flossen ihm die Zuschauer nur so zu

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Insert

You are going to send email to