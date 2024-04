Twitch-Streamer sagt, das deutsche Internet kostete ihn Tausende Euro, muss auf teure Militär-Ausrüstung zurückgreifen

Ein bekannter, deutscher Twitch-Streamer hatte über zwei Jahre Probleme mit seinem Internet. Für Abhilfe sorgt nun eine kostspielige Technik, die sonst in Kriegsgebieten zum Einsatz kommt.

Um wen geht’s? Simon Schildgen ist den meisten eher als GamerBrother auf Twitch und YouTube bekannt. Der Streamer ist einer der bekanntesten Content-Creator in Sachen FIFA und FC 24. Durch seinen Beruf ist er auf eine funktionierende Internetleitung angewiesen, die ihm von seinem Anbieter beim Kauf seines neuen Hauses eigentlich auch zugesichert wurde.

Mit dem Internet gab es jedoch so viele Probleme, dass der Content Creator sogar in einer Doku des ZDF zum Thema „Digital Fail“ gezeigt wurde.

GamerBrother ist vor allem für Inhalte zu den FIFA-Spielen und EA FC bekannt.

Twitch-Streamer streitet 2 Jahre mit Internet-Anbieter

Wo ist das Problem? Kurze Zeit nach dem Bezug seiner neuen Immobile traten bei GamerBrother verstärkt Probleme mit seiner Verbindung während des Streams auf, was zu ruckeligem Gameplay und sogar zu Spielabbrüchen führte. Für den Streamer eine absolute Katastrophe, wenn man bedenkt, dass er seinen Zuschauern reibungslosen Content bieten muss, um Geld zu verdienen.

Damit einher ging eine zweijährige Fehde mit seinem Internetanbieter, die oft auch im Live-Stream von seinen Zuschauern mitverfolgt werden konnte. GamerBrother wurde quasi Dauergast in der Kunden-Hotline. Der Streit eskalierte sogar in den sozialen Netzwerken: Auf X, damals noch Twitter, stritt der Streamer öffentlich mit dem Kundendienst.

Eine kurze Zusammenfassung der Problematik seht ihr in den ersten 4 Minuten der ZDFinfo-Doku „Digital Fail: Das Scheitern der Digitalisierung in Deutschland“ auf YouTube.

In den kurzen Interviewausschnitten schildert GamerBrother das Problem ausführlicher. Anstatt der ihm versprochenen 50 Mbit kamen besonders zur Prime-Time für Streamer, zwischen 18 und 23 Uhr, nur ein 1–2 Mbit bei ihm an. Zu wenig, um für mehrere Tausend Zuschauer zu streamen.

Internetausfälle kosten Streamer mehr als 1/3 seiner Zuschauer

Was hat die schlechte Internetqualität für Folgen? Die andauernden Schwierigkeiten führten zwischenzeitlich dazu, dass GamerBrother zwangsweise eine Streaming-Pause einlegen musste.

Im Sommer 2022 habe er immer wieder für längere Zeit nicht streamen können. In dem Interview schätzt er den dadurch entstandenen wirtschaftlichen Schaden wie folgt ein: „Das geht schon in die mehrere Tausend Euro, wenn man dann halt über einen so langen Zeitraum nicht streamt.“

Irgendwann hätten auch die Zuschauer keine Lust mehr, den Stream zu verfolgen, „weil die natürlich etwas stabil Laufendes haben wollen“, so GamerBrother weiter. Laut Streamer würde ein zwei- bis dreiminütiger Streamingabbruch schon reichen, dass bis zu 35 % der Zuschauerschaft für einen Abend verloren gehen.

Keine Einigung mit Anbieter, GamerBrother rüstet selbst auf

Was unternahm der Anbieter? Trotz zahlreicher Anrufe bei seinem Internetanbieter war keine Besserung in Sicht. Der Anbieter wies die Schuld stets von sich.

Die einzige Antwort, die er auf seine Beschwerden bekommen habe: Sein Anschluss funktioniere einwandfrei. Er sei aber nicht für professionelles Streaming ausgelegt. Zudem habe es in der Vergangenheit technische Störungen gegeben, für die man aber nichts könne. (via YouTube)

Wie konnte das Problem gelöst werden? GamerBrother musste also umdenken und hat mittlerweile ein sogenanntes „Multi-Instanzen-Failover-LTE“. Dieses sei nach Angaben des Streamers eigentlich für den Einsatz in Kriegsgebieten vorgesehen. Das hat natürlich auch seinen Preis. 300 bis 500 € monatlich lässt sich der Content-Creator diese Technik kosten.

Seine Internetprobleme hat er dadurch anscheinend wieder in den Griff bekommen, denn er streamt seit FC 24 wieder regelmäßig jede Woche. Auf seinem YouTube-Kanal gab es auch schon länger keine Videos mehr wie „GamerBrother hat LIVE am Telefon Beef mit Vodafone“ – das dürfte ein gutes Zeichen sein.

Die Doku lief indes am 17. April 2024 erneut im ZDF, das Thema ist also nach wie vor relevant.

Beruflich scheinen GamerBrother die Internet-Ausfälle jedenfalls nicht langfristig geschadet zu haben: Er ist der meistgesehene deutsche Streamer zu EA FC 24 und gehört sogar international zu den Top-5 (via SullyGnome).

In seinen Streams erreicht er regelmäßig knapp 8.000 Zuschauer im Schnitt – ganz ohne Abbrüche. Das ist auch gut so, denn in EA FC 24 steht bald das Team of the Season (TOTS) vor der Tür, eines der größten Events des Jahres. Hier auf MeinMMO findet ihr alle Wissenswerte: Alle Infos und Leaks rund um das TOTS