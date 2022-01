Streamer sagt, er will Heterosexuelle in Mario Kart zerstören – Twitch bannt ihn permanent

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für ein Bann? Der Streamer erhielt am Montag, dem 10. Januar, einen permanenten Bann wegen Hass-Rede. Darunter fällt das „Bewerben, Glorifizieren und Unterstützen von Gewalt, körperlichem Schaden oder Tod gegen andere, aufgrund deren geschützten Eigenschaften.“

Ein Twitch-Stramer hat in einem Stream gesagt, er werde Heterosexuelle vernichten. Dabei bezog er sich offenbar darauf, sie in Mario Kart zu schlagen. Allerdings wurde er für die Aussage wegen „Hassrede“ von der Streaming-Plattform Twitch permanent gebannt. Nach einem leidenschaftlichen Appell an Twitch und mit Unterstützung der Community wurde der Bann aufgehoben.

