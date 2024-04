In Witcher 3 wurde nach 9 Jahren ein neues Easter Egg gefunden und das nur durch einen nervigen Glitch

In The Witcher 3 wurde nach neun Jahren jetzt ein neues Easter-Egg entdeckt. Warum dieses so lange geheim blieb, hat einen ganz einfachen Grund. Denn ihr müsst euch ein bisschen anstrengen, um es zu finden.

Welches Easter Egg wurde jetzt entdeckt? Die Welt von The Witcher 3 bietet unglaublich viel zu tun und zu entdecken. Darunter auch schon immer sehr viel Easter Eggs voll mit Anspielungen auf Filme, Serien, Literatur und andere Videospiele. Eine Vielzahl davon haben unsere Kollegen von GamePro mal für euch zusammengesucht.

Mittlerweile ist das Rollenspiel schon seit 9 Jahren veröffentlicht und man sollte meinen, dass die Spieler bereits alle Easter Eggs gefunden haben. Der YouTuber xLetalis bewies in einem Video jetzt aber das Gegenteil.

In einem unterirdischen Gang unter Novigrad fand einer seiner Zuschauer eine Wandzeichnung. Diese zeigt einen Soldaten, der mit dem Finger auf einen zeigt. Darunter steht der Text „CDPR NEED YOU!“ und ist damit eine Anspielung auf ein bekanntes Rekrutierungs-Poster und die Abkürzung des Entwicklerstudios hinter The Witcher 3 und Cyberpunk 2077.

Warum blieb das Easter Egg so lange geheim? Dieses Easter Egg ist nicht so einfach in der Welt von The Witcher 3 zu finden. In seinem Video (via YouTube) demonstriert xLetalis, dass man es nicht mal mit der freien Kamerafahrt sehen kann, da diese niemals den richtigen Winkel trifft.

Stattdessen braucht es einen sonst nervigen Glitch, um mit Geralt an die Stelle zu gelangen, von der aus ihr das Bild sehen könnt. Ihr müsst mit Geralt den kleinen Gang unter Novigrad erreichen und ablaufen.

Was für ein Glitch ist das? In seinem Video versucht der YouTuber zu erklären, welchen Glitch sein Zuschauer angeblich ausgenutzt haben soll, um das geheime Easter Egg zu finden. Er selbst habe diesen Glitch aber bis jetzt noch nicht ausnutzen können.

Sein Zuschauer sei im Büro des Badehauses gegen die Wand voller Bücherregale gelaufen und dabei einfach durch die Wand geglitcht. Das teleportierte ihn dann direkt unter die Stadt und genau gegenüber des Wandbildes.

xLetalis selber versuchte diese Situation nachzustellen, schaffte es jedoch nicht. Stattdessen begab er sich dann an die passende Stelle oberhalb des Ganges und nutze den „phase“ Konsolen-Befehl, um sich gezielt durch die Wände zu glitchen, wie er in seinem Video zeigt.

So gelangte er selbst in den unterirdischen Gang und konnte das neue Easter Egg bestätigen.

Was bedeutet das jetzt? Ob die Entwickler dieses Easter Egg damals einfach zum Spaß eingebaut haben oder, ob hinter dem Wandbild eine wirkliche Bedeutung steckt, wissen wahrscheinlich nur sie selber. Vielleicht war es sogar ein ganz ernst gemeinter Aufruf, sich auf eine Stelle in dem Studio zu bewerben.

Ganz nach dem Motto: Wenn ihr dieses Bild hier gefunden haben, dann habt ihr euch als würdig erwiesen euren Versuch bei CDPR zu wagen. Diese Frage stellt sich der YouTuber ebenfalls in seinem Video. Immerhin hat das Studio auch für Cyberpunk 2077 schon Modder eingestellt. Möglich wäre diese besondere Art der Stellenausschreibung also vielleicht wirklich.

