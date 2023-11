„Sie ist brutal und ich liebe sie“ – Spieler sind begeistert von der bösen neuen Kämpferin in Tekken 8

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was haltet ihr von Reina als letzte neue Kämpferin? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

Viele loben ihr Design und ihren gesamten Charakter. So schreibt unter anderem upbeatgames8819: „Ich liebe ihre Haare und ihr Outfit. Ich liebe ihren rohen Kampfstil und vor allem liebe ich die spottende Art, mit welcher sie zu den anderen Charakteren spricht. Wie sie am Ende des Trailers Kazuya anschaut, gibt mir Gänsehaut.“

Wie sind die Reaktionen? Fans und Spieler scheinen vollkommen begeistert von der neuen Kämpferin, wie in den Kommentaren via YouTube deutlich wird.

Reina erwartet euch auf einem riesigen Stuhl mitten in der neuen Stage und fordert euch auf, sie bis an ihr Limit zu puschen. Dass dieses allerdings ziemlich schwer zu erreichen ist, zeigt sie daraufhin in einigen Kampfszenen.

Die Stage ist aber definitiv nur ein Nebendarsteller, denn der wirkliche Star des Trailers ist die Kämpferin Reina. Und diese zeigt im Trailer, was in ihr steckt.

Was zeigt der Trailer? Neben der Vorstellung von Reina dürft ihr auch einen Blick auf eine neue Stage werfen. Diese erinnert an einen prachtvollen Tempel mit riesigen Statuen der Götter, Goldakzenten und großen Schiebetüren, welche im Kampf zerstört werden und die Stage noch größer machen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In einem neuen Trailer wurde jetzt die letzte neue Kämpferin für Tekken 8 vorgestellt. Der neue Teil der bekannten Kampfspiel-Reihe erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox.

Insert

You are going to send email to