Reveal-Trailer zu Tekken 8 für PS5 sorgt für sprachlose Fans – „Das war einer der härtesten Trailer, die ich je gesehen habe“

Was haltet ihr vom Trailer? Findet ihr es cool, dass Tekken 8 doch noch auf dem Markt kommt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Steht ein Release-Zeitraum fest? Leider nicht. Bandai Namco schreibt im Trailer „Stay Tuned“, was soviel heißt wie „Bleibt dran“. Es ist also wahrscheinlich, dass das Entwicklerteam über kurz oder lang weitere Informationen bei Zeit preisgeben wird. Zuerst müssen sich aber die Fans mit dem Trailer zufriedengeben.

Es werden nicht nur die Grafiken gefeiert, sondern auch Hoffnungen geschürt. Viele Spieler feiern in Tekken das Kämpfen an sich, aber die Story ist auch ein wichtiger Teil, den viele auf dem Schirm haben. Deshalb hoffen Fans wie Sony 95 : „Badass-Trailer, die Stimmung, die dieses Spiel anstrebt, hoffentlich erhöhen sie auch die Anforderungen der Erzählung.“ Bandai hat somit viele Fans auf sich aufmerksam gemacht, bleibt nur noch abzuwarten wie Tekken 8 beim Release fruchtet.

Was sagt die Community zum Trailer? Die Fans sind außer sich. Sie können es kaum fassen, doch noch etwas vom beliebten Kampf-Spiel zu sehen. YouTube-User Georgios M. Georgiadis meint: „Ich habe es schon zig Mal gesehen und kann nicht genug davon bekommen! So schön! Ich hoffe wirklich, dass das Gameplay und die Story diesen beeindruckenden Grafiken ebenbürtig sind!“

Was wurde veröffentlicht? Bandai Namco hat aus heiterem Himmel einen Reveal-Trailer zum neuesten Ableger der Tekken-Reihe veröffentlicht. In diesem sind Jin und Kazuya zu sehen, wie sie auf einer regnerischen Insel kämpfen und das mit einer noch nie zuvor gesehenen Detailverliebtheit.

Neuer Mix aus MOBA und Hack and Slash soll auf PS5 kommen – „Wer hätte gedacht, dass Kriege so bunt sein können“

Insert

You are going to send email to