Tech-YouTuber verbessert Gaming-PC nur mit Komponenten, die Amazon empfiehlt – Wie gut sind diese „Empfehlungen“ wirklich?

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Was für ein System will er verbessern? Seine Basis ist ein Gaming-System von Amazon für rund 400 Euro. Im Inneren steckt ein Ryzen 5 4600G, also ein Prozessor mit einer Grafikeinheit. Eine “richtige” Grafikkarte ist in diesem System nicht verbaut.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to