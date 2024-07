Tech-Youtuber friert seine Nvidia-Grafikkarte in Eis ein – Will wissen, ob er damit noch spielen kann

Was passiert, wenn man eine Grafikkarte in Eis einfriert? Ein YouTuber wollte es herausfinden und ist überrascht, dass die GPU noch funktioniert.

Der Youtuber mryeester hat ein besonderes Experiment gestartet: Er hat eine Grafikkarte in einen Eisblock gesteckt und wollte herausfinden, ob man die gefrorene GPU noch einsetzen kann.

Das Ergebnis hat sogar den YouTuber überrascht. Den die Grafikkarte funktioniert tatsächlich noch. Das Video haben wir euch unten im Beitrag verlinkt, falls ihr euch selbst davon überzeugen wollt.

Nvidia-Grafikkarte kommt mit Leitungswasser in den Eisschrank

Was hat er gemacht? Der YouTuber hat ein Becken mit Wasser gefühlt und seine Grafikkarte dort hineingelegt. Vorher hat er noch ein PCIe-Riser-Kabel und ein Videokabel an die GPU angeschlossen, bevor er die Grafikkarte in den Gefrierschrank gepackt hat.

Er erklärt selbst, dass er normales Leitungswasser und kein destilliertes Wasser verwendet hat. Auch sonst hat er keine zusätzlichen Tricks oder Kniffe angewendet.

Mryeester nutzt übrigens eine sehr günstige, schon ältere Grafikkarte. Die GeForce 8400 GS stammt aus dem Jahr 2007 und kostet in der Regel nicht mehr als 25 Euro. Das Video von Mryeester haben wir hier für euch eingebettet:

Der Mryeester friert seine Grafikkarte in Eis ein.

Grafikkarte läuft mit etwa 7 FPS im Eismantel

Funktioniert die Grafikkarte noch? Als er die Grafikkarte im Eisblock an das Mainboard und den Monitor anschließt, staunt er nicht schlecht, als die Grafikkarte tatsächlich noch läuft:

Er bekommt nicht nur ein Ausgangsbild, sondern kann auch problemlos das Betriebssystem starten und anschließend ein Benchmarktool nutzen. Die 4 – 7 FPS sind jetzt nicht unbedingt beeindruckend, aber das könnte auch einfach am Alter der Grafikkarte liegen. Denn die ist immerhin 17 Jahre alt.

Ein drittes Video, ob die Grafikkarte auch das Auftauen überstanden hat, hat er noch nicht gemacht.

