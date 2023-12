Ein völlig unbekanntes Spiel verkaufte sich 2023 im Nintendo eShop in Japan besser als Zelda und Mario

Das eher unbekannte Spiel Suika Game entwickelte sich in Japan zu einem vollen Erfolg, überholte sogar Zelda und Mario. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Um welches Spiel handelt es sich? Es ist ein einfaches Früchte-Stapelspaß-Spiel, das die Gaming-Welt im Sturm erobert hat, aber hier kaum jemand wirklich kennt. Die Rede ist von Suika Game aus dem Jahr 2021, ein Wassermelonenspiel von Aladdin X für die Nintendo Switch.

Ein 2,99 Euro teures Puzzle-Spiel, was 2023 besonders in Japan zum Hit wurde und Klassiker wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikim 4 und Mario Bros Wonder überholte.

Der Erfolg ist wahrscheinlich auch auf den günstigen Preis zurückzuführen, doch schauen wir uns das Ganze ein wenig genauer an.

Hier könnt ihr einen kleinen Einblick von dem Game bekommen:

Suika Game überholt Zelda und Mario in Japan

Wie zeigt sich der Erfolg? Das Game feierte seinen Release im Jahr 2021, doch erst zwei Jahre später feierte es große Erfolge. Besonders, nachdem es von japanischen Live-Streamern und Vtubern wie beispielsweise von Hololive Production gestreamt wurde.

Aktuell steht Suika Game auf Platz 1 im jährlichen Download-Ranking von Nintendo Switch in Japan, gefolgt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikim 4 und Mario Bros Wonder. Das komplette Ranking könnt ihr auf der offiziellen japanischen Website von Nintendo nachlesen. Das Ranking berücksichtigt nur eShop-Downloads, nicht die physischen Verkäufe und nur die Verkaufszahlen in Japan.

Obwohl es zunächst nur im Store in Japan erhältlich war, wurde es auch in anderen Ländern zum Download freigegeben – darunter auch Deutschland.

Wenn man sich das monatliche Ranking für den deutschen Nintendo-eShop anschaut, findet man auch Suika Game, jedoch fast zum Schluss in der Liste.

Das neue Zelda-Spiel war ein riesiger Hit, konnte jedoch nicht überall mit Suika Game mithalten.

Ein Blick auf das Gameplay

Was ist das für ein Spiel? In Suika Game geht es darum, verschiedene Früchte in einer Kiste zu stapeln, ohne dass sie über den Rand fallen. Das Spiel hat eine einfache, schwierig zu meisternde, Mechanik, von der man nicht so schnell loskommt:

Früchte kombinieren: Ihr müsst zwei gleiche Früchte kombinieren, indem ihr sie übereinander stapelt. Dadurch entsteht die nächstgrößere Frucht im Zyklus. Die größtmögliche Frucht ist die begehrte Wassermelone in diesem Spiel.

Platzierung strategisch planen: Da ihr nicht vorhersagen könnt, welche Frucht als nächstes fallen wird oder ob eine in der Nähe platzen wird, erfordert das Spiel strategische Planung bei der Platzierung der Früchte.

Verhindern des Überlaufens: Das Hauptziel ist es, zu verhindern, dass die Früchte über den Rand der Kiste fallen. Wenn dies geschieht, endet die Runde, und eure Punkte werden angezeigt.

Fortlaufendes Spiel: Das Spiel geht weiter, solange ihr erfolgreich Früchte kombiniert, ohne dass sie überlaufen. Ihr könnt versuchen, euren Highscore und den Highscore anderer Spieler zu schlagen und immer größere Früchte zu erzeugen.

Unterstützung durch internationale Streamer

Der Erfolg von Suika Game außerhalb von Japan kann auch auf die Unterstützung durch beliebte englischsprachige Streamer wie Ludwig, LilyPichu und QTCinderella zurückgeführt werden, die zur weiteren Verbreitung des Spiels beigetragen haben.

Trotz seiner anfänglichen Unbekanntheit hat sich Suika Game zu einem Phänomen entwickelt, das die Gaming-Welt überrascht hat. Es gibt auch einige Klone von Suika, darunter beispielsweise My Suika auf Steam, was dieses Jahr im November rauskam.

Bei einer Studie an der Uni Bonn kam Super Mario z einem ganz anderen Einsatz, nämlich bei der Behandlung gegen Depressionen: Ein Nintendo-Klassiker könnte Menschen mit Depressionen helfen – Deutsche Studie setzt Super Mario ein