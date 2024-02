Suicide Squad: Kill the Justice League muss nochmal neu starten, weil ein Build viel zu stark ist

Ein verbuggter Build sorgt in Suicide Squad: Kill the Justice League für Chaos. Er sei viel zu stark und nimmt laut dem Entwickler Rocksteady die Herausforderung aus dem Endgame. Deswegen werden die Leaderboards jetzt neu gestartet.

Um welchen Build geht es? Die Leaderboards in Suicide Squad: Kill the Justice League sollen die Spieler dazu anregen, immer wieder mit neuen, kreativen Builds zu experimentieren, und damit die Meta zu brechen.

Doch ein Build ist laut dem Entwickler Rocksteady verbuggt und deshalb viel zu mächtig. Gemeint ist der Burn-Build, dessen Verbrennungs-Effekt offenbar falsch skaliert. In einem Video des YouTubers Haderaxe bekommt ihr einen Eindruck davon.

Im offiziellen Discord-Channel geht der Chefentwickler Axel Rydby näher auf das Problem ein. Es kommt vor allem in den Mastery Levels des Endgame klar zum Vorschein. Der Verbrennungs-Effekt verursacht Schaden über Zeit. Das Problem: Das Feuer wurde mit jedem neuen Mastery Level stärker und skalierte unkontrolliert, sodass jedes Mastery Level im Grunde gleich schwierig war. Das sollte so nicht sein.

Spieler, die den Build genutzt haben, konnten schnell Fortschritte erzielen – allerdings ohne eine wirkliche Herausforderung. Das Problem habe den Entwicklern einiges Kopfzerbrechen bereitet, doch jetzt sind sie zu einer Entscheidung gekommen.

MeinMMO-Autor Nikolas Hernes hat das Spiel ausgiebig gespielt und seine Meinung dazu in einem eigenen Artikel festgehalten.

Die Leaderboards werden zurückgesetzt und der Build generft

Welche Konsequenzen gibt es nun? Laut Axel Rydby von Rocksteady ist es dem Studio wichtig zu betonen, dass die Spieler weiter neue und auch mächtige Builds kreieren sollen. Er meint dazu im Discord:

Wir wollen, dass ihr uns mit den mächtigen Builds, die ihr findet und baut, überrascht. Wir wollen, dass ihr immer wieder ein neues Meta findet und es dann brecht, indem ihr ein besseres findet. Es besteht zwar kein Zweifel, dass der Burn-Build ein wirklich mächtiger und spaßiger Build ist – das sollte es auch sein! – (Aber) wollten wir nicht, dass er der einzige brauchbare Endgame-Build zum Start und darüber hinaus ist. Axel Rydby auf Discord

Entsprechend wird der Verbrennungs-Effekt jetzt abgeschwächt, sodass er von nun an so funktioniert, wie ursprünglich von den Entwicklern vorgesehen. Denn zu viele übermächtige Spieler hätten die Leaderboards völlig durcheinandergebracht. Deshalb werden auch die Ranglisten zurückgesetzt und neu gestartet. Die Änderung im Balancing wäre „ziemlich grundlegend für die Ranglisten und euren weiteren Fortschritt“, so der Chefentwickler.

Ist der Fortschritt mancher Spieler komplett weg? Nein. Der eigentliche Fortschritt im Spiel, also alle freischalteten Mastery Levels oder die Ausrüstung, werden nicht zurückgesetzt. Bloß von ihrer Ranglisten-Position müssen sich die Spieler verabschieden.

Wer dank des übermächtigen Builds seit Release weit in den Leaderboards aufgestiegen ist, kann seine Leistung weiterhin in einer separaten Liste einsehen. Die zählt nicht zum aktiven Leaderboard, ist aber so etwas wie eine Zeitkapsel. Damit wollen die Entwickler die Leistung der Spieler ehren, und auch, dass sie es geschafft haben, das Endgame ins Chaos zu stürzen.

Ein genaues Datum für das Update und die damit verbundenen Änderungen gibt es derzeit noch nicht. Suicide Squad: Kill the Justice League hat es im Übrigen auch in unsere Liste der spannendsten, neuen Koop-Spiele geschafft.